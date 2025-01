LIVE: Tegen de paal bis: Anderlecht tweede keer ongelukkig

Vanavond staan Anderlecht en Antwerp tegenover elkaar in de halve finales van de Croky Cup, met het Lotto Park als strijdtoneel. Paars-wit kan rekenen op een aantal terugkerende spelers, waaronder Kasper Dolberg, die hersteld is van een blessure die hij opliep tegen Club Brugge.

Daarnaast is Moussa N’Diaye weer beschikbaar en is nieuwkomer Adryelson speelgerechtigd. De Braziliaanse verdediger, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Lyon, zal naar verwachting meteen in de basis staan, ondanks dat hij slechts één training heeft meegemaakt.

De komst van Adryelson wordt gezien als een welkome versterking voor de Anderlechtse defensie. De 26-jarige Braziliaan is bekend om zijn explosiviteit en agressiviteit op het veld. David Hubert, die de speler al goed kent, is positief over zijn kwaliteiten.

“Het is een typische Braziliaanse verdediger, heel explosief en agressief, met een uitstekende sprongkracht", aldus de Anderlecht-trainer. Met Adryelson in de basis hoopt Anderlecht de juiste balans te vinden voor de bekerwedstrijd.

Antwerp is in de Croky Cup een van de sterkste ploegen van het land. Het is voor de vierde keer in zes jaar tijd dat de ploeg van trainer Jonas De Roeck in de halve finale staat. De laatste jaren heeft Antwerp zich bewezen in de bekercompetitie, met overwinningen in 2020 en 2023, en een finaleplaats in 2024. De Roeck benadrukt dat de beker serieus wordt genomen en er weinig geroteerd wordt.

Antwerp heeft tot nu toe een sterk parcours afgelegd in de beker. De ploeg versloeg Deinze (6-1), KV Kortrijk (na penalty’s) en Union (5-1) in de eerdere rondes. Ondanks de recente nederlaag van Anderlecht tegen Club Brugge, ziet De Roeck de Brusselaars niet als een verzwakte tegenstander. “Anderlecht heeft veel kwaliteiten, ook al kampen ze met blessures. Ze hebben spelers als Thorgan Hazard en Anders Dreyer, die weer in vorm raken. We moeten ze zeker niet onderschatten", waarschuwt De Roeck.

Aan Antwerpse zijde zijn er geen noemenswaardige nieuwe blessures, hoewel enkele spelers zoals Jelle Bataille en Christopher Scott nog in de revalidatiefase zitten. Michel-Ange Balikwisha is dan weer bezig met zijn herstel, maar wordt niet terugverwacht voor het bekerduel.