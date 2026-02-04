Volg Charleroi - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
|Datum:
|04/02/2026 20:30
|Competitie:
|Beker van België
|Speeldag:
|Halve Finales (H)
|Stadion:
|Stade du Pays de Charleroi
Charleroi en Union SG gaan op zoek naar een goede uitgangspositie in de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België. Bij ons kan u die wedstrijd van de eerste tot de laatste minuut volgen. Wie zal het halen?
20:30
|
|
Vooraf
Prono Charleroi - Union SG
Charleroi wint
Gelijk
Union SG wint
|Charleroi wint
|Gelijk
|Union SG wint
|35.71%
|21.43%
|42.86%
|Populairste
|2-1
(3x)
|1-2
(3x)
|1-1
(3x)
Vergelijking Charleroi - Union SG
Onderlinge duels gewonnen
0
1
9
|14/12 18:30
|Charleroi
|1-1
|Union SG
|18/10 20:45
|Union SG
|3-1
|Charleroi
|11/01 20:45
|Charleroi
|1-2
|Union SG
|16/08 20:45
|Union SG
|1-0
|Charleroi
|10/12 19:15
|Charleroi
|1-3
|Union SG
|01/10 13:30
|Union SG
|3-1
|Charleroi
|28/01 20:45
|Charleroi
|0-1
|Union SG
|29/07 20:45
|Union SG
|1-0
|Charleroi
|19/02 20:45
|Charleroi
|0-3
|Union SG
|06/11 20:45
|Union SG
|4-0
|Charleroi