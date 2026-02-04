Volg Charleroi - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 04/02/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Halve Finales (H)
Stadion: Stade du Pays de Charleroi

Charleroi en Union SG gaan op zoek naar een goede uitgangspositie in de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België. Bij ons kan u die wedstrijd van de eerste tot de laatste minuut volgen. Wie zal het halen?

Tijd   20:30 
Vooraf
Charleroi en Union SG gaan op zoek naar een goede uitgangspositie in de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België.

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin  
Nzita Mardochee  
Keita Cheick  
Ousou Aiham  
Van Den Kerkhof Kevin  
Camara Etienne  
Titraoui Yacine  
Guiagon Parfait  
Pflücke Patrick  
Bernier Antoine  
Scheidler Aurélien  
Bank
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Boukamir Amine  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell  
Sykes Ross  
Burgess Christian  
Mac Allister Kevin  
Patris Louis  
Van de Perre Kamiel  
Zorgane Adem  
Khalaili Anan  
Smith Guilherme  
Ait El Hadj Anouar  
David Promise  
Bank
Chambaere Vic  
Fuseini Mohammed  
Biondic Mateo  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
François Guillaume  
Zeneli Besfort  
Florucz Raul  
Leysen Fedde  

Charleroi wint
Gelijk
Union SG wint
35.71% 21.43% 42.86%
2-1
(3x)		 1-2
(3x)		 1-1
(3x)

0
1
9
14/12 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
18/10 20:45 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
11/01 20:45 Charleroi Charleroi 1-2 Union SG Union SG
16/08 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
10/12 19:15 Charleroi Charleroi 1-3 Union SG Union SG
01/10 13:30 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
28/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
29/07 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
19/02 20:45 Charleroi Charleroi 0-3 Union SG Union SG
06/11 20:45 Union SG Union SG 4-0 Charleroi Charleroi
Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

03/02

Sporting Charleroi blijft in de running voor de top zes, gesteund door recente resultaten. Philippe Albert zegt wat er nog allemaal kan spelen de komende matchen.

Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

03/02 1

'Never change a winning team', en Sporting Charleroi is de voorbije weken niet te stoppen. De focus ligt dan ook op continuïteit op Mambourg.

Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

05:30

In de Beker van België staan de vier clubs die zich willen plaatsen voor de finale deze week tegenover elkaar. De grootste verrassing bij de laatste vier is misschien wel C...

Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

12:40

Union SG kon met opgeheven hoofd de Champions League verlaten. In 2026 is het doel duidelijk: een nieuwe titel en/of een nieuwe Croky Cup pakken om zo te bestendigen aan de...

Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

16:00

Hans Cornelis heeft zich dinsdag tijdens een persconferentie uitgesproken voorafgaand aan de heenwedstrijd in de halve finale van de Beker van België tussen Charleroi en Un...

Beker van België

 Halve Finales (H)
Charleroi Charleroi 20:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 05/02 Antwerp Antwerp
