KVC Westerlo weet wat het moet doen als het niet laatst wil eindigen in de Europe Play-offs

Zaterdagavond neemt KVC Westerlo het thuis op tegen KV Mechelen. Als Westerlo niet laatst wil eindigen in de Europe Play-offs, moet het winnen.

Veel staat er niet meer op het spel in de Europe Play-offs. KAA Gent is al even zeker van eindwinst, maar dat wil niet zeggen dat er niet meer gespeeld moet worden.

KVC Westerlo ontvangt KV Mechelen op de voorlaatste speeldag in 't Kuipje. Als de Kemphanen niet laatst willen eindigen, moet er vanavond gewonnen worden.

Standard heeft vier punten meer dan Westerlo. KV Mechelen staat op zijn beurt op de tweede plaats, met 33 punten. Dat zijn er evenveel als STVV.

Bij de thuisploeg is Bayram nog geblesseerd. Malinwa moet het zonder Storm, Cobbaut, Hairemans, Coucke, Bill Antonio, Raemaekers en Belghali doen.