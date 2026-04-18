LIVE: Antwerp en OH Leuven op zoek naar openingen

18

Daar is Adekami! En daar is ook andermaal Leysen!



16

Janssen met de afgemeten lob, maar Pletinckx kan keren voor de lijn. Ook buitenspel bovendien.



13

Het is duidelijk: Antwerp is baas. Ze doen er wel eerder weinig mee.



10

Dierckx met de kopbal, Leysen pakt makkelijk.



7

Voorzet Kerk, weggekopt en hoekschop. Die levert niks op.



4

Antwerp heeft een missie en neemt de wedstrijd meteen in handen. Levert dat ook snel een doelpunt op?



1

Antwerp - OH Leuven: 0-0





1

De bal rolt in Antwerp.

