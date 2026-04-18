Datum: 18/04/2026 16:00
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 3

LIVE: Antwerp en OH Leuven op zoek naar openingen

Antwerp en OH Leuven openen de voetbalzaterdag tegen elkaar. Bij de thuisploeg is Gyrano Kerk terug, Tobe Leysen maakt zijn comeback in doel bij OH Leuven. Volg de match hier LIVE en op de voet!

18
 Daar is Adekami! En daar is ook andermaal Leysen!
16
 Janssen met de afgemeten lob, maar Pletinckx kan keren voor de lijn. Ook buitenspel bovendien.
13
 Het is duidelijk: Antwerp is baas. Ze doen er wel eerder weinig mee.
10
 Dierckx met de kopbal, Leysen pakt makkelijk.
7
 Voorzet Kerk, weggekopt en hoekschop. Die levert niks op.
4
 Antwerp heeft een missie en neemt de wedstrijd meteen in handen. Levert dat ook snel een doelpunt op?
1
 Antwerp - OH Leuven: 0-0
1
 De bal rolt in Antwerp.

Vooraf
Antwerp en OH Leuven openen de voetbalzaterdag tegen elkaar. Bij de thuisploeg is Gyrano Kerk terug, Tobe Leysen maakt zijn comeback in doel bij OH Leuven.

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 6.8  
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Foulon Daam 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Tsunashima Yuto 6.7  
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Van Den Bosch Zeno 6.6  
Adekami Farouck 6.1  
Praet Dennis 6.5  
Dierckx Xander 6.3  
Valencia Anthony 6.2  
Scott Christopher 6.1  
Kerk Gyrano 6.4  
Janssen Vincent 6.9  
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Al-Sahafi Marwan  
Thoelen Yannick  
Van Helden Rein  
Verstraeten Andreas  
Bijl Glenn  
Somers Thibo  
Kouyaté Kiki  
Hamdaoui Youssef  
Tuypens Eran  
 

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 6.8  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Ominami Takuma 6.7  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Nyakossi Roggerio 6.6  
Pletinckx Ewoud 6.5  
Teklab Henok 6.9  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
George Wouter 6.4  
Verstraete Birger 6.6  
Gil Regaño Óscar 6.6  
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Maziz Youssef 6.1  
Verlinden Thibaud 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kaba Sory 6.2  
Bank
Dussenne Noë  
Schrijvers Siebe  
Prévôt Maxence Andre  
Vaesen Kyan  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Balikwisha William  
Lakomy Lukasz  
Maertens Mathieu  
Vlietinck Thibault  
Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer

17/04

Royal Antwerp FC kijkt dit weekend OH Leuven in de ogen. Het recupereert twee pionnen, maar ziet een andere speler afzeggen met een blessure.

Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

10:00

Royal Antwerp FC beleeft woelige weken en staat na twee nederlagen laatste in de Europe Play-offs. Volgens clubiconen Cisse Severeyns en Marc Van Der Linden is de conclusie...

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 0-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18:15 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18:15 Standard Standard
