LIVE: Heymans op de paal in kansarme eerste helft in Charleroi
Halverwege de Europe Play Offs staat Racing Genk aan de leiding maar de strijd is allesbehalve gestreden. Zo'n viertal ploegen maakt nog kans op het laatste Europese ticket. Of moeten we daar met Charleroi nog een vijfde bijrekenen? De Zebra's ontvangen Genk om zichzelf opnieuw in de race te werpen.
45' 48"
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Rust
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45+1
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Koné met parade
Het zit Daan Heymans voorlopig echt niet mee in de afwerking. Daarnet vond hij de paal, nu kopt hij goed naar de grond maar Koné duikt de kopbal van de middenvelder uitstekend uit zijn doel
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45
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Scheidler trekt Kongolo onderuit in de 16 waardoor er in de daaropvolgende fase veel ruimte is aan de tweede paal, de zone waar Kongolo normaal zou staan. Blum scoort wel van dichtbij maar hij telt niet
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44
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Charleroi komt op voorsprong maar Visser fluit af voor een fout op Kongolo
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43
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Van Den Kerkhof komt naar binnen en haalt uit met links. Het is het eerste schot tussen de palen van de thuisploeg maar niet bepaald gevaarlijk voor de jonge Lucca Brughmans die klaar lag in de hoek
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38
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Goede actie vanop rechts en dito pass achteruit voor Bernier. Die twijfelt niet en trapt in één tijd richting doel. Smets staat op de goede plaats om het schot af te blocken
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30
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Genk is beter in de partij gekomen maar voor die bal op de paal was er wel een heet standje voor het doel van Brughmans. Het was vooral net niet en de roep om een strafschop bij Charleroi maar toch
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26
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Heymans op de paal!
Bangoura blijft ijzig kalm in de 16, kapt en legt opzij tot bij Heymans maar die kraakt zijn schot een beetje waardoor het leer op de paal en dan naast het doel gaat
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22
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Bangoura staat aan de tweede paal helemaal vrij om een doorgekopte vrije trap richting doel te koppen maar doet dat in de handen van doelman Koné
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20
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Adedeji-Sternberg mag een vrije trap voor doel zetten. Heymans kopt gevaarlijk richting doel maar stond buitenspel
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16
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Het is voorlopig moeilijk om te zeggen wie het beste aan de partij begonnen is. Charleroi is nu aanweziger op de helft van RC Genk dan in de eerste minuten maar echt overwicht hebben ze nu ook weer niet
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13
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Charleroi breekt uit na balverlies van Heymans in de middencirkel. Scheidler kan echter niet voor een laatste goede kaats zorgen
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9
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Een eerste schietkans! Heymans zoekt naar ruimte om uit te halen maar vindt nog een Charleroi-been op zijn pad. Het levert een corner op voor RC Genk
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8
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De bezoekers komen goed uit de druk van Charleroi uit maar de voorzet van Ito is niet goed genoeg
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5
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Diezelfde Van Den Kerkhof moet nu behandeld worden voor een kleine blessure. Guiagon loopt zich warm maar lijkt niet nodig te zijn om nu al in te vallen
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2
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Van Den Kerkhof haalt voor een eerste keer de achterlijn maar er is geen ploegmaat die positie kiest voor doel
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1
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Charleroi - KRC Genk: 0-0
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Kone Mohamed
|
| 7.43
Mohamed Kone @ Charleroi - KRC Genk7.43
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|2
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/23 (78.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/10 (40%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
|
Blum Lewin
|
| 6.97
Lewin Blum @ Charleroi - KRC Genk6.97
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/22 (90.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Keita Cheick
|
| 6.69
Cheick Keita @ Charleroi - KRC Genk6.69
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/27 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
|
Ousou Aiham
|
| 6.94
Aiham Ousou @ Charleroi - KRC Genk6.94
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/28 (92.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
|
Nzita Mardochee
|
| 6.34
Mardochee Nzita @ Charleroi - KRC Genk6.34
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/18 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/5 (40%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
|
Khalifi Yassine
|
| 7.2
Yassine Khalifi @ Charleroi - KRC Genk7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|25/27 (92.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Camara Etienne
|
| 7.17
Etienne Camara @ Charleroi - KRC Genk7.17
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|29/29 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 29/29 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Van Den Kerkhof Kevin
|
| 6.85
Kevin Van Den Kerkhof @ Charleroi - KRC Genk6.85
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/12 (83.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|2/3 (66.7%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/2
|
Romsaas Jakob Napoleon
|
| 6.42
Jakob Napoleon Romsaas @ Charleroi - KRC Genk6.42
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/13 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Bernier Antoine
|
| 6.42
Antoine Bernier @ Charleroi - KRC Genk6.42
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/14 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/4 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
|
Scheidler Aurélien
|
| 6.51
Aurélien Scheidler @ Charleroi - KRC Genk6.51
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|3
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/12 (66.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
- Sleutelpasses: 1
|Bank
|
Szymczak Filip
|
|
|
|
|
Guiagon Parfait
|
|
|
|
|
Pflücke Patrick
|
|
|
|
|
Titraoui Yacine
|
|
|
|
|
Gaudin Jules
|
|
|
|
|
Colassin Antoine
|
|
|
|
|
Boukamir Mehdi
|
|
|
|
|
Delavallee Martin
|
|
|
|
|
Boukamir Amine
|
|
|
|
|
|
|
Kiaba Brughmans Lucca
|
| 7.05
Lucca Kiaba Brughmans @ Charleroi - KRC Genk7.05
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/15 (93.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/7 (85.7%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
El Ouahdi Zakaria
|
| 6.43
Zakaria El Ouahdi @ Charleroi - KRC Genk6.43
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/28 (82.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Smets Matte
|
| 6.91
Matte Smets @ Charleroi - KRC Genk6.91
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|29/31 (93.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/7 (71.4%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
|
Ndenge Kongolo Josue
|
| 7.4
Josue Ndenge Kongolo @ Charleroi - KRC Genk7.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|4
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/27 (96.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/8 (75%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/27 (96.3%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Kayembe Joris
|
| 6.66
Joris Kayembe @ Charleroi - KRC Genk6.66
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/22 (81.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
- Sleutelpasses: 1
|
Heynen Bryan
|
| 6.64
Bryan Heynen @ Charleroi - KRC Genk6.64
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/14 (85.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
- Sleutelpasses: 1
|
Bangoura Ibrahima Sory
|
| 7.15
Ibrahima Sory Bangoura @ Charleroi - KRC Genk7.15
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/16 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/16 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/2
|
Ito Junya
|
| 7.2
Junya Ito @ Charleroi - KRC Genk7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|4
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/15 (80%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|3/6 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Heymans Daan
|
| 6.23
Daan Heymans @ Charleroi - KRC Genk6.23
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Schoten op doel: 1/3
- Schoten op doelkader: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Adedeji-Sternberg Noah
|
| 6.56
Noah Adedeji-Sternberg @ Charleroi - KRC Genk6.56
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/4 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/14 (92.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
- Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
|
Bibout Aaron
|
| 6.53
Aaron Bibout @ Charleroi - KRC Genk6.53
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/7 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
- Schoten op doel: 0/1
|Bank
|
Van Crombrugge Hendrik
|
|
|
|
|
Sadick Aliu Mujaid
|
|
|
|
|
Steuckers Jarne
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|
|
|
Sor Yira Collins
|
|
|
|
|
Karetsas Konstantinos
|
|
|
|
|
Sattlberger Nikolas
|
|
|
|
|
Nkuba Ken
|
|
|
|
|
Mirisola Robin
|
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|
|
|
Yokoyama Ayumu
|
|
|
|
|
Erabi Jusef
|
|
|
|