LIVE: Heymans op de paal in kansarme eerste helft in Charleroi

45+1

Koné met parade

Het zit Daan Heymans voorlopig echt niet mee in de afwerking. Daarnet vond hij de paal, nu kopt hij goed naar de grond maar Koné duikt de kopbal van de middenvelder uitstekend uit zijn doel



45

Scheidler trekt Kongolo onderuit in de 16 waardoor er in de daaropvolgende fase veel ruimte is aan de tweede paal, de zone waar Kongolo normaal zou staan. Blum scoort wel van dichtbij maar hij telt niet



44

Charleroi komt op voorsprong maar Visser fluit af voor een fout op Kongolo



43

Van Den Kerkhof komt naar binnen en haalt uit met links. Het is het eerste schot tussen de palen van de thuisploeg maar niet bepaald gevaarlijk voor de jonge Lucca Brughmans die klaar lag in de hoek



38

Goede actie vanop rechts en dito pass achteruit voor Bernier. Die twijfelt niet en trapt in één tijd richting doel. Smets staat op de goede plaats om het schot af te blocken



30

Genk is beter in de partij gekomen maar voor die bal op de paal was er wel een heet standje voor het doel van Brughmans. Het was vooral net niet en de roep om een strafschop bij Charleroi maar toch



26

Heymans op de paal!

Bangoura blijft ijzig kalm in de 16, kapt en legt opzij tot bij Heymans maar die kraakt zijn schot een beetje waardoor het leer op de paal en dan naast het doel gaat



22

Bangoura staat aan de tweede paal helemaal vrij om een doorgekopte vrije trap richting doel te koppen maar doet dat in de handen van doelman Koné



20

Adedeji-Sternberg mag een vrije trap voor doel zetten. Heymans kopt gevaarlijk richting doel maar stond buitenspel



16

Het is voorlopig moeilijk om te zeggen wie het beste aan de partij begonnen is. Charleroi is nu aanweziger op de helft van RC Genk dan in de eerste minuten maar echt overwicht hebben ze nu ook weer niet



13

Charleroi breekt uit na balverlies van Heymans in de middencirkel. Scheidler kan echter niet voor een laatste goede kaats zorgen



9

Een eerste schietkans! Heymans zoekt naar ruimte om uit te halen maar vindt nog een Charleroi-been op zijn pad. Het levert een corner op voor RC Genk



8

De bezoekers komen goed uit de druk van Charleroi uit maar de voorzet van Ito is niet goed genoeg



5

Diezelfde Van Den Kerkhof moet nu behandeld worden voor een kleine blessure. Guiagon loopt zich warm maar lijkt niet nodig te zijn om nu al in te vallen



2

Van Den Kerkhof haalt voor een eerste keer de achterlijn maar er is geen ploegmaat die positie kiest voor doel

