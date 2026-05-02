Datum: 02/05/2026 18:15
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 6

LIVE: Heymans op de paal in kansarme eerste helft in Charleroi

Halverwege de Europe Play Offs staat Racing Genk aan de leiding maar de strijd is allesbehalve gestreden. Zo'n viertal ploegen maakt nog kans op het laatste Europese ticket. Of moeten we daar met Charleroi nog een vijfde bijrekenen? De Zebra's ontvangen Genk om zichzelf opnieuw in de race te werpen.

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Tijd   45' 48" 
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Scheidsrechter 		Rust


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45+1
 Koné met parade
Het zit Daan Heymans voorlopig echt niet mee in de afwerking. Daarnet vond hij de paal, nu kopt hij goed naar de grond maar Koné duikt de kopbal van de middenvelder uitstekend uit zijn doel
45
 Scheidler trekt Kongolo onderuit in de 16 waardoor er in de daaropvolgende fase veel ruimte is aan de tweede paal, de zone waar Kongolo normaal zou staan. Blum scoort wel van dichtbij maar hij telt niet
44
 Charleroi komt op voorsprong maar Visser fluit af voor een fout op Kongolo
43
 Van Den Kerkhof komt naar binnen en haalt uit met links. Het is het eerste schot tussen de palen van de thuisploeg maar niet bepaald gevaarlijk voor de jonge Lucca Brughmans die klaar lag in de hoek
38
 Goede actie vanop rechts en dito pass achteruit voor Bernier. Die twijfelt niet en trapt in één tijd richting doel. Smets staat op de goede plaats om het schot af te blocken
30
 Genk is beter in de partij gekomen maar voor die bal op de paal was er wel een heet standje voor het doel van Brughmans. Het was vooral net niet en de roep om een strafschop bij Charleroi maar toch
26
 Heymans op de paal!
Bangoura blijft ijzig kalm in de 16, kapt en legt opzij tot bij Heymans maar die kraakt zijn schot een beetje waardoor het leer op de paal en dan naast het doel gaat
22
 Bangoura staat aan de tweede paal helemaal vrij om een doorgekopte vrije trap richting doel te koppen maar doet dat in de handen van doelman Koné
20
 Adedeji-Sternberg mag een vrije trap voor doel zetten. Heymans kopt gevaarlijk richting doel maar stond buitenspel
16
 Het is voorlopig moeilijk om te zeggen wie het beste aan de partij begonnen is. Charleroi is nu aanweziger op de helft van RC Genk dan in de eerste minuten maar echt overwicht hebben ze nu ook weer niet
13
 Charleroi breekt uit na balverlies van Heymans in de middencirkel. Scheidler kan echter niet voor een laatste goede kaats zorgen
9
 Een eerste schietkans! Heymans zoekt naar ruimte om uit te halen maar vindt nog een Charleroi-been op zijn pad. Het levert een corner op voor RC Genk
8
 De bezoekers komen goed uit de druk van Charleroi uit maar de voorzet van Ito is niet goed genoeg
5
 Diezelfde Van Den Kerkhof moet nu behandeld worden voor een kleine blessure. Guiagon loopt zich warm maar lijkt niet nodig te zijn om nu al in te vallen
2
 Van Den Kerkhof haalt voor een eerste keer de achterlijn maar er is geen ploegmaat die positie kiest voor doel
1
 Charleroi - KRC Genk: 0-0

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 7.43  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
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Blum Lewin 6.97  
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Keita Cheick 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
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Ousou Aiham 6.94  
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
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Nzita Mardochee 6.34  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Khalifi Yassine 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Camara Etienne 7.17  
  • Nauwkeurige passes: 29/29 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Van Den Kerkhof Kevin 6.85  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
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Romsaas Jakob Napoleon 6.42  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Bernier Antoine 6.42  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
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Scheidler Aurélien 6.51  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
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Bank
Szymczak Filip  
Guiagon Parfait  
Pflücke Patrick  
Titraoui Yacine  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Boukamir Mehdi  
Delavallee Martin  
Boukamir Amine  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 7.05  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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El Ouahdi Zakaria 6.43  
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Smets Matte 6.91  
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
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Ndenge Kongolo Josue 7.4  
  • Nauwkeurige passes: 26/27 (96.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Kayembe Joris 6.66  
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
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Heynen Bryan 6.64  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
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Bangoura Ibrahima Sory 7.15  
  • Nauwkeurige passes: 16/16 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
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Ito Junya 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Heymans Daan 6.23  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Adedeji-Sternberg Noah 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 6.53  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik  
Sadick Aliu Mujaid  
Steuckers Jarne  
Sor Yira Collins  
Karetsas Konstantinos  
Sattlberger Nikolas  
Nkuba Ken  
Mirisola Robin  
Yokoyama Ayumu  
Erabi Jusef  
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Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 0-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard
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