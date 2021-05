Mikautadze bezorgt Seraing in extremis gelijkspel tegen Waasland-Beveren

Seraing en Waasland-Beveren hielden elkaar zaterdagavond in evenwicht. Les Métallos hadden het betere van het spel, maar kwamen twintig minuten voor tijd op achterstand, na een elfmeter van Frey. In blessuretijd ging de bal ook aan de overkant op de stip: Mikautadze faalde niet.

Waasland-Beveren eiste meteen het balbezit op en liet na vier minuten de netten al trillen. Frey scoorde op assist van Khammas, die helaas voor geel-blauw buitenspel stond. Geen droomstart dus voor de ploeg van Nicky Hayen. Seraing leek wat onder de indruk. Pas op het kwartier staken Les Métallos voor het eerst de neus aan het venster. Bernier bediende Mikautadze, die van dichtbij over het doel van Jackers besloot.

Antoine Bernier was de meest bedrijvige man bij de thuisploeg. Tot twee keer toe ging hij op wandel door de Beverse defensie en waagde hij zijn kans. Eerst nipt naast, niet veel later moest Jackers goed plat.

Waasland-Beveren had het moeilijk, maar werd iets voorbij halfweg de eerste periode ook niet geholpen door ref Lawrence Visser. Na geharrewar in de zestien van Seraing belandde de bal duidelijk op de hand van Lahssaini. Ook VAR Bert Put zag er geen graten in. Seraing toonde zich, dankzij hun technische voetballers, comfortabeler aan de bal, maar gescoord werd er niet in een gelijkopgaande eerste helft.

© photonews

Ook na de pauze leek de angst om een doelpunt te incasseren bij beide ploegen te groot, wat de spektakelwaarde niet ten goede kwam. Jallow mocht dan toch eens vrij aanleggen uit de tweede lijn, maar de knal van de Gambiaanse international vloog nipt naast het doel van Jackers.

Nicky Hayen probeerde op het uur bij te sturen met de inbreng van Faucher en Albanese, maar Waasland-Beveren bleef in balbezit erg slordig. Toch was het Seraing dat op zoek bleef gaan naar de openingstreffer. Mikautadze, tot dan toe bezig aan een anonieme partij, toonde dan toch eens zijn klasse. Mooie actie en dito knal, Nordin Jackers had veel moeite met de schuiver van de Georgiër.

Twintig minuten besloot Faye om Waasland-Beveren -letterlijk- een handje te helpen. De Senegalees sloeg erg onorthodox naar de bal, Frey zette de strafschop overtuigend om: 0-1. Een gevleide voorsprong voor de Leeuwen, maar andermaal een levensbelangrijke treffer van de Zwitserse huurling.

Het antwoord van Seraing mocht er zijn. Swers omspeelde Albanese en bracht de bal goed voor, het schot van Sanogo was net te hoog gemikt. De ploeg van Ferrera schuwde in het slotkwartier de risico's niet en koos vol voor de aanval. Niet veel later kon Faye zijn fout goedmaken, maar de centrale verdediger van Seraing raakte het leer compleet verkeerd.

Net na het verstrijken van de negentig minuten kreeg ook Seraing zijn strafschop. Faucher hapte, Lahssaini ging gretig naar de grond. Georges Mikautadze zette de elfmeter koeltjes om. Diep in blessuretijd mikte Bernier nog voorlangs.

Zo leek Waasland-Beveren op weg naar een gevleide zege, die er uiteindelijk niet kwam. Volgende week zaterdag maken Les Métallos en de Leeuwen uit wie volgend jaar op het hoogste niveau mag uitkomen.