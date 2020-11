VAR eist opnieuw de hoofdrol in Engeland: Liverpool speelt gelijk na twee afgekeurde doelpunten en discutabele penaltyfase

Na het verloren Champions League-duel tegen Atalanta wou Liverpool opnieuw met de overwinning aanknopen in de eigen competitie. Maar tegen Brighton & Hove Albion kwam Liverpool niet verder dan 1-1, al was er ook wel een hoofdrol weggelegd voor de VAR.

In de eerste heflt kreeg Brighton & Hove Albion een penalty maar Neal Maupay trapte de elfmeter naast. Enkele minuten later moest de Franse aanvaller geblesseerd naar de kant.

Penaltymisser

Net voor de rust leek Liverpool met een zege de kleedkamer te kunnen ingaan maar het doelpunt van Salag werd dankzij de VAR afgekeurd voor buitenspel. Met het betere meetwerk is het inderdaad duidelijk dat Salah enkele millimeters buitenspel staat.

In de tweede helft was het DIogo Jota die de score opende. De Portugees verschalkte Brighton-doelman Matthew Ryan met een gekruist, laag schot. Even later kon ook nog invaller Mané scoren maar ook hij bleek na tussenkomst van de VAR buitenspel te staan.

Opnieuw VAR

Dan nog hield de tegenslag niet op voor Liverpool want in de blessuretijd trapte Robertson nogal ongelukkig de voet van een Brighton-aanvaller aan. De VAR riep de scheidsrechter om even te komen kijken en die oordeelde dat het een penalty was. Ditmaal was het Pascal Gross die het mocht proberen en hij faalde niet. Zo werd het 1-1 tussen Brighton en Liverpool.

Door dat punt is Liverpool wel alleen leider maar Tottenham moet nog tegen Chelsea spelen met als inzet de (gedeelde) leidersplaats.