Klopp gefrustreerd na zoveelste blessure van speler: "Proficiat!"

Het is niet de eerste keer en zal ook niet de laatste keer zijn dat Jurgen Klopp commentaar geeft op het drukke speelschema in de Premier League.

Eerder pleitte hij samen met enkele andere collega's nog om 5 wissels in te voeren in de Premier League. Het speelschema in Engeland was al zeer druk maar door het coronavirus zitten de wedstrijden dit seizoen nog wat meer op elkaar.

Dat lijkt tot veel spierblessures te leiden bij de spelers. De hele defensie van Liverpool heeft al in de lappenmand gelegen en tijdens de wedstrijd tegen Brighton viel ook James Milner geblesseerd uit.

Toen een journalist van BT Sport na de wedstrijd een vraag stelde over de blessure van Milner, kreeg hij een pittig antwoord van Klopp toegensnauwd. "Het is een spierblessure, dankzij jullie. Proficiat!", klonk het.

BT Sport is een van de rechtenhouders van de Premier League en beslist samen met Sky grotendeels over de kalender in de Premier League.