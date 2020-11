🎥 Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson bijt van zich af na nieuwe discutabele ingreep: "Ik speel liever zonder VAR"

Zaterdagmiddag kon Liverpool voor een tweede keer deze week niet winnen. In het slot van de wedstrijd verspeelde het een 1-0 voorsprong op bezoek bij Brighton. Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson nam na de wedstrijd de VAR op de korrel.

Liverpool kwam in de tweede helft op voorsprong via (opnieuw) een treffer van Diogo Jota. Daarnaast zagen The Reds ook de treffers van Mohamed Salah en Sadio Mané afgekeurd worden door de VAR.

Diep in de toegevoegde tijd kreeg Brighton een discutabele strafschop toegekend. Pascal Gross verzilverde de elfmeter. Liverpool laat dus na een frustrerende middag twee dure punten liggen.

Jordan Henderson was achteraf zichtbaar teleurgesteld in een interview met BBC: "Je mag denken dat ik partijdig ben, maar het was absoluut geen penalty. Dat zeiden enkele spelers van Brighton ook na het laatste fluitsignaal."

De aanvoerder van Liverpool was ook duidelijk toen ze naar zijn mening over de VAR vroegen: "Ik speel liever zonder VAR."