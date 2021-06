Zwak Duitsland tegen moedige Hongaren door oog van de naald, enorme repercussies voor Rode Duivels

Duitsland en Hongarije speelden in München tegen elkaar een belangrijk en rechtstreeks duel waarin nog veel kon met oog op de achtste finales. En het was ook kijken naar het scoreverloop in Portugal - Frankrijk.

De Hongaren hadden in de groep des doods al voor een stuntje gezorgd met een gelijkspel tegen wereldkampioen Frankrijk, nu wilden ze ook uitpakken met een stunt tegen Duitsland. De Duitsers hadden aan een punt genoeg om de achtste finales te halen, maar wilden in eigen huis uithalen. Hongaarse sensatie? Dat zou echter sowieso niet gaan lukken, want de Duitsers toonden zich erg mak. In de eerste helft toonde Havertz wel een paar keer een snedige actie en ook Hummels en Kimmich kwamen een keertje in de buurt, inclusief een kopbal op de lat. Maar globaal genomen was het allemaal wat weinig. En de Hongaren? Die kwamen na tien minuten verrassend op voorsprong. Een voorzet van Sallai werd door Szalai heerlijk binnengekopt. Daarna konden de Hongaren meteen hun favoriete spel spelen, met een verdedigende gordel. © photonews © photonews En de Duitsers? Die hadden het moeilijk daarmee. Heel erg moeilijk. De ruststand was 0-1 en ook meteen na de koffie kwam er niet meteen veel beterschap vanuit de Oosterburen. Halfweg de tweede helft lukte het dan toch nog ... En aan het eind ... Op een vrije trap miste de Hongaarse doelman, Havertz kon van dichtbij afwerken. Schaapjes op het droge zou je denken, maar nog geen minuut later had Schäfer er alweer 1-2 voor Hongarije van gemaakt in München na een leep doorsteekpasje van Szalai. Dan toch de absolute sensatie? Neen, want vijf minuten voor tijd kon Goretzka de 2-2 tegen de touwen werken, nadat een initieel schot van Werner werd afgeblokt. De Duitsers zo door het oog van de naald, de Hongaren naar huis en de Duivels zondagavond tegen Portugal.