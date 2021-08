Moeilijke avond voor Antwerp in de laatste voorronde van de Europa League: Belgische club krijgt er vier om de oren tegen Omonia Nicosia

Antwerp is er deze avond niet in geslaagd om de heenwedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League te winnen. De Belgische club verloor in Cyprus met 4-2 van Omonia Nicosia.

Antwerp wilde meteen op zoek gaan naar een doelpunt op het veld van Omonia Nicosia. De eerste kans was voor Yusuf na goed voorbereidend werk van Benson, maar het schot van de middenvelder kwam er niet helemaal uit.

De beste kans in de openingsfase was zelfs voor de thuisploeg. Deze keer had Kakoullis een leuke actie in huis en hij speelde de bal op het juiste moment tot bij Papoulis. De spits probeerde in één tijd te plaatsen, maar het schot spatte uiteen op de paal.

Na deze kans nam Antwerp het heft in handen en het resulteerde in het openingsdoelpunt. Een mooie aanval kwam tot bij Balikwisha en hij bracht de bal uitstekend voor tot bij Benson. De flankaanvaller had de bal maar binnen te koppen: 0-1.

Daarna kwam de match opnieuw meer in evenwicht en net voor de rust zorgde Omonia Nicosia voor de verrassende gelijkmaker. Loizou kwam alleen voot Butez en hij verschalkte Butez met een mooie lob. 1-1 was zo de ruststand.

Tweede helft

De tweede helft begon uitstekend voor Omonia Nicosia, want ze kwamen al snel op een 2-1 voorsprong. Kakoullis liep zich uitstekend vrij en knalde de bal voorbij Butez tegen de touwen.

Het werd zelfs nog erger voor Antwerp, want tien minuten later werd het al 3-1. Loizou werd niets in de weg gelegd tijdens zijn loopactie en hij had een mooie streep in huis aan de rand van de zestien. Ook nu had Butez er geen verhaal tegen.

Nainggolan en Miyoshi moesten met nog een half uur te gaan de bakens komen verzetten en de laatstgenoemde speler had duidelijk begrepen wat zijn taak was. Hij stond nog geen vijf minuten op het veld toen hij de 3-2 tegen de touwen kon knallen.

Antwerp ging daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar zo’n tien minuten voor het einde van de wedstrijd kregen ze het deksel op de neus. Seck ging in de zestien in de fout op Atiemwen en de invaller wilde de strafschop zelf omzetten. Hij zette Butez op het verkeerde been en dus stond de 4-2 op het bord.

Het bleef ook 4-2, wat uiteraard een slechte uitgangspositie is voor Antwerp met het oog op de terugwedstrijd op de Bosuil volgende week. Ze moeten zo namelijk al twee doelpunten goed maken om nog kans te maken op de groepsfase van de Europa League.