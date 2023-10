Union kan 83 minuten niks klaarmaken én... sleept toch nog drie punten uit de brand

Union leek op weg naar een verlies en een 1 op 9 in Europa. Maar het venijn zat hem in de staart. In een dolle laatste tien minuten lokten ze een penalty uit en in de laatste seconden kopte Burgess de winnende treffer tegen de netten.

LASK Linz, de ideale kans om de eerste driepunter van het Europese seizoen te laten optekenen voor Union. Een hele week ging het erover dat de Oostenrijkers dé te pakken ploeg waren in de reeks. Was dat in de hoofden van de spelers gekropen? In ieder geval was LASK meer klaar voor de strijd dan de Brusselaars.

Plan LASK werkte

Waar je verwachtte dat de thuisploeg het initiatief ging nemen, waren het de bezoekeres die vol de kaart van de aanval trokken. En blijkbaar hadden ze Union goed bestudeerd: niet te veel dribbelen, niet te lang in balbezit zijn en de bal zo snel mogelijk in de zestien krijgen. Een plan dat goed werkte.

Ljubicic, Usor en Zulj hadden al een paar waarschuwingen verstuurt, Mac Allister moest zelfs een bal van de lijn keren. En dan kwam er het moment dat een voorzet vanop rechts voorbij iedereen schoot en Usor maar binnen te duwen had.

Eindelijk leek Union wakker en werd het 'grote' wapen in stelling gebracht: de snelheid van Amoura. Slag om slinger probeerden ze hem te lanceren. Eén keer met succes, maar Lazare had bij de balverovering een fout gemaakt en het doelpunt werd geannuleerd. Een achterstand bij de rust dus...

Zwak Union

Het wou maar niet lukken. Te veel passes waar je in de amateurreeksen zelfs niet mee zou wegkomen. Niets van de gewoonlijke goeie balcirculatie. Ook omdat de spelers van LASK fysiek allemaal jongens leken die bij een bieptest makkelijk een halfuurtje volhouden.

Het was niet het moment om de zwakste prestatie in maanden op het veld te leggen en toch greep Blessin niet in. Even over het uur bracht hij Ayensa en Terho in de ploeg. Maar te veel acteurs presteerden onder hun niveau: Lazare, Vanhoutte, Burgess, Lapoussin... Dat zijn spelbepalende spelers voor Union.

Zotte slotfaser

Niks gaf LASK weg. Het zou ons echt verbazen als één van de vier verdedigers één keer over de middenlijn is geweest in de tweede helft. Een ondoordringbaar blok. Of toch niet. We hebben al eens gezegd dat Lapoussin eigenlijk hoger op het veld zou moeten staan.

De linksachter ging zich met de aanval bemoeien en dat was geen slecht idee. Hij slingerde zich voorbij een aantal verdedigers en de derde ging dan toch in de fout. Penalty en Puertas liet de kans niet liggen. En nog was het niet gedaan.

In de allerlaatste seconden kreeg Union nog een vrije trap. Die werd naar de tweede paal geslingerd, waar Burgess kon binnenkoppen. Winst op de valreep. Wat een ontknoping!