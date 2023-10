Het is zo'n zonde dat deze man meer moet verdedigen dan mag aanvallen: linksachter kan zoveel meer schade toebrengen

Als er één ding duidelijk is bij Union: het systeem klopt niet helemaal als er een moeilijke tegenstander aan de andere kant staat. De links- en rechtsachter van het Oostenrijke LASK kwamen de middenlijn amper over. En dan moet Loïc Lapoussin de meubelen gaan redden.

Tegen LASK duurde het lang vooraleer Lapoussin zich aanvallend mocht gaan uitleven. De technisch heel begaafde linkerflank moest zijn acties van achteren opzetten en kreeg amper ruimte om de middenlijn voorbij te gaan. We vermoeden dat zijn coach ook gevraagd had om niet al te veel risico te nemen.

In het slot van de tweede helft trok hij dan toch naar voor en dan zie je toch wat hij vooraan kan bijbrengen. Voor verdedigers is Lapoussin één-op-één amper te houden. Hij lokte de penalty uit nadat hij zich voorbij twee man slingerde en de derde er genoeg van had.

Soms is het zo'n zonde om die jongen zoveel te moeten zien verdedigen zonder dat hij kan aanvallen. Tegen mindere tegenstanders kan dat wel, maar in de grote wedstrijden moet hij zich inhouden. En net dan zou hij kunnen schitteren. Tegen LASK was hij alvast wedstrijdbepalend toen hij hoger mocht gaan staan. Hopelijk wordt daar ook eens een oplossing voor gevonden.