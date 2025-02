Zwak Anderlecht krijgt ferme oplawaai van Fenerbahçe: frustraties omwille van arbitrage zullen groot zijn

Anderlecht heeft volgende week in het Lotto Park een karwei van jewelste op de plank liggen. Fenerbahçe walste er op eigen veld fysiek over, al kregen ze wel een stevig handje hulp van de arbitrage. 3-0, dat krijg je amper nog goedgemaakt of het zal een fameuze Europese avond moeten worden.

Anderlecht heeft wel meer eens problemen met een wedstrijdbegin en dat was tegen Fenerbahçe niet anders. Het eerste kwartier was het al Fenerbahçe wat de de klok sloeg. De Turken kampeerden op de helft van paars-wit en de goal volgde ook al snel.

Hoekschop? Penalty?

Na een hoekschop - we zijn vrij zeker dat het er geen was - kwam de bal via verdediger Akcicek bij Tadic, die binnenknikte. Het was blijkbaar de wake up call die Anderlecht nodig had, want eens hersteld kwamen ze wel degelijk opzetten met een kopbal van Adryelson als beste kans. Een superredding van doelman Egribayat trouwens.

Fenerbahçe liet daarna niet veel meer zien, maar intimideerde wel. De vele foutjes werkten op de zenuwen van de Anderlecht-spelers en ook de arbitrage wekte frustraties op. Toen Fred een voorzet van Huerta met de hand raakte, leek iedereen overtuigd dat de Brusselaars een penalty zou krijgen, maar ref Nikola Dabanovic gaf er na overleg met de VAR geen. Ok, er hijgen 50.000 Turken in je nek, maar dit kon je in het beste geval 'thuisfluiten" noemen.

Fout op Degreef, maar toch goal

Vreemd! We hebben ze al voor minder zien geven, want de hand van de Braziliaan was niet in een natuurlijke houding. Anderlecht probeerde het opvallend veel vanop afstand, zonder succes. Met of zonder Dolberg spelen is voor Anderlecht uiteraard ook een heel verschil.

Nog voor de rust kwam Fenerbahçe op 2-0 en weer was het discutabel. Voor de goal van Dzeko werd Degreef immers in het gezicht geraakt door een elleboog en stond de lijnrechter met de vlag omhoog. Maar weeral mocht de goal doorgaan. Anderlecht met een 2-0-achterstand de rust in.

Sardella telkens spoorloos

Ze speelden wel degelijk mee, maar de Turken waren net iets potiger. Spieren zijn nu eenmaal belangrijk in het huidige voetbal en jongens als Degreef en Leoni zijn daar door de natuur niet gul van bedeeld. De eerste keer dat Fenerbahçe nog eens kon aanvallen stond het 3-0. Een kopbal van jewelste van En Nesyri. Daar heb je ook nekspieren voor nodig.

Maar waar was Sardella? Voor de derde keer viel de goal na een voorzet vanop rechts en telkens was hij nergens te bespeuren. Na het uur kwamen Hazard en Dolberg in de ploeg, maar het kalf was al verdronken.

Bij Anderlecht zullen ze wel nog eens terugdenken aan de matchen thuis tegen Hoffenheim en in Pilsen. Daar hebben ze een achtste finale laten liggen, want eigenlijk hadden ze deze matchen nooit hoeven te spelen. Mission Impossible volgende week? Tja, Misschien toch eens naar Tom Cruise kijken, want die vond wel oplossingen.