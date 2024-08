Anderlecht keert met magere (en gevleide) winst terug dankzij weeral Augustinsson en... weeral ongelooflijke Coosemans

Anderlecht was in de eerste helft de betere ploeg en toonde zich weer enorm efficiënt. In de tweede helft was Dinamo Minsk een pak gevaarlijker en moest Colin Coosemans weer uit zijn pijp komen. Dat deed hij ook met drie cruciale reddingen. Weeral de 'Man van de Match'.

Anderlecht is sterker dan dit Dinamo Minsk, dat werd al snel duidelijk. De Wit-Russen hadden dan wel niet de steun van hun supporters, maar konden nooit echt indruk maken. Ze lieten Anderlecht de bal in het begin van de match en dat brak hen zuur op.

Augustinsson twee op twee

Want na negen minuten stond Anderlecht al op voorsprong. Een goeie corner van Rits werd door Augustinsson binnengekopt. Zijn tweede goal in twee matchen. De Zweed had ons zaterdag al beloofd dat hij meer ging scoren en hij hield dus ook woord.

Anderlecht beleefde een probleemloos eerste halfuur voordat de 'thuisploeg' besliste om wat hoger druk te gaan zetten en paars-wit wat meer moest gaan zoeken. Gelegenheidskapitein Augustinsson ging echter voorop in de strijd en leverde voorzet na voorzet af.

Maar Vazquez, net als Foket, Stroeykens en Angulo, in de ploeg gekomen voor deze match kon zich niet echt doorzetten. De Argentijn moest knokken tegen de stevige verdedigers. En net als Dolberg kreeg hij weinig steun vanuit het middenveld.

Coosemans onklopbaar

We kunnen elke wedstrijd hetzelfde schrijven: het mag allemaal wat meer zijn. Er moet meer aansluiting komen bij de diepe spits, want mits iets meer risico in het spel had Anderlecht de wedstrijd eigenlijk al snel beslist moeten hebben.

Minsk gaf zich immers niet gewonnen. De zeldzame keren dat ze in de buurt van het Anderlechtse doel opdoken, werd het gevaarlijk. Twee keer moest Colin Coosemans zich alweer onderscheiden, op pogingen van Amian en Podstrelov. De doelman blijft de sterke prestaties opstapelen. Simic en Zanka moeten ook nog op elkaar ingespeeld raken.

Er zat heel wat afval in het spel. Passes die plompweg verloren werden gegeven, lange ballen wanneer het niet moest, stations overslagen, niemand in de zestien... Anderlecht sleepte de zege over de streep. Met dank aan Coosemans.