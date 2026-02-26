LIVE: Monumentale blunder van Lawal geeft Dinamo Zagreb hoop!

|
|
Brandon Morren vanuit Genk
|
|
|
Rust
|
45+2
|
Doelpunt van Monsef Bakrar
Het bezoekersvak ontploft! De reden is een monumentale blunder van doelman Lawal. Hij geeft een pass in de voeten van Bakrar die de situatie prima uitspeelt en scoort. Dat dit op het hoogste niveau kan gebeuren is niet te begrijpen.
|
|
45+1
|
Mirisola komt er nog even op. Blijft hij ook na de pauze op het veld staan?
|
45
|
Mirisola heeft veel pijn aan de knie na een contact. Hij wordt op het veld verzorgd.
|
40
|
Zagreb dringt meer en meer aan. De bezoekers willen liefst nog voor rust een doelpunt scoren.
|
34
|
Ongelooflijk wat Sor hier laat liggen. De winger wordt diep gestuurd en komt oog in oog met de Kroatische doelman, maar knalt dan wild over. Het is bijna niet te begrijpen dat dit schot niet op doel was.
|
31
|
Gele kaart voor Niko Galesic
|
30
|
De lat voorkomt een achterstand voor Genk! Goda knalt heerlijk op doel, maar zijn schot spat uit elkaar op het doelhout.
|
|
29
|
Wat een actie van Mirisola! De spits gaat zelf jagen en verovert de bal. Hij kan net niet bij een een-tweetje met Heymans. Anders stond de Limburger oog in oog met Livakovic.
|
28
|
Nee, flitsend is het niet, maar Genk doet momenteel wel wat het moet.
|
26
|
|
25
|
Ei zo na 1-0!
Daar was de openingstreffer bijna! Heymans kopt het leer in de verste benedenhoek, maar Livakovic brengt net op tijd redding.
|
24
|
Stojkovic knalt de bal bijna het stadion uit.
|
22
|
Hoewel Genk logischerwijs niet spectaculair is, stelt Dinamo Zagreb vooral teleur. Echt goed voetbal brengen ze niet.
|
19
|
Een eerste keer Genk. Heymans zorgt voor een hoekschop, maar die levert niets op.
|
17
|
Genk is er veel te gerust in, zo lijkt. Lawal denkt dat hij de Kroatische spits kan dribbelen, maar die snoept hem het leer bijna af. Nadien volgt balverlies omdat de bezoekers druk komen zetten wat resulteert in een schot over doel.
|
17
|
Alweer een kans voor Zagreb, deze keer belandt de bal in het zijnet.
|
16
|
Gele kaart voor Joris Kayembe
Een strenge gele kaart voor Kayembe.
|
|
12
|
Het blijft rustig. Dinamo Zagreb speelt met meer risico en komt meer aan doel. Genk speelt best saai voetbal en verstuurt af en toe een diepe bal. Voorlopig zonder veel succes, al zijn het uiteraard de Kroaten die moeten komen.
|
8
|
Zajc krult de bal maar net naast. Met hulp van een Genk-speler, want opnieuw corner.
|
7
|
Vrije trap vanop een interessante plek voor de bezoekers.
|
6
|
Genk begint opvallend gecontroleerd. Het is niet zo dat er enkel verdedigen aan te pas komt, maar ze zijn best voorzichtig aan de bal.
|
4
|
Bakrar trapt een eerste keer naast. Scheidsrechter Zwayer zag ergens een Genks been tussen en geeft een corner. Meteen volgt een tweede hoekschop, die ook niets oplevert voor de bezoekers.
|
2
|
Smets levert zomaar in bij een Kroatische aanvaller. Gelukkig voor Genk draait het op niets uit.
|
1
|
De bal rolt in Genk!
|
1
|
KRC Genk - Dinamo Zagreb: 0-0
|
20:59
|
Genk heeft de toss gewonnen en speelt richting de eigen spionkop in de eerste helft. De Kroaten zijn overigens best indrukwekkend met hun decibels.
|
20:42
|
Het bezoekersvak zit ondertussen vol met Kroaten. Ook zij laten van zich horen.
|
|
20:41
|
"We willen, moeten en zullen ons plaatsen", klinkt het bij de stadionomroeper. De boodschap aan de spelers is duidelijk.
|
20:17
|
Welkom bij deze live van KRC Genk - Dinamo Zagreb! De Limburgers strijden vanavond om een ticket voor de achtste finales van de Europa League. Ze verdedigen een 3-1-voorsprong van de heenwedstrijd.
|
KRC Genk:
Tobias Lawal
- Joris Kayembe
- Matte Smets
- Mujaid Sadick Aliu
- Zakaria El Ouahdi
- Yira Collins Sor
- Ibrahima Sory Bangoura
- Bryan Heynen
- Junya Ito
- Robin Mirisola
- Daan Heymans
Bank:
Hendrik Van Crombrugge
- Jarne Steuckers
- Yaimar Medina
- Aaron Bibout
- Nikolas Sattlberger
- Ken Nkuba
- Lucca Kiaba Brughmans
- Ayumu Yokoyama
- Noah Adedeji-Sternberg
- Adrian Palacios
- Jusef Erabi
Dinamo Zagreb:
Dominik Livaković
- Bruno Goda
- Scott Mckenna
- Niko Galesic
- Moris Valincic
- Miha Zajc
- Josip Mišić
- Luka Stojkovic
- Gabriel Vidovic
- Monsef Bakrar
- Fran Topic
Bank:
Marko Soldo
- Mateo Lisica
- Matteo Perez Vinlöf
- Cardoso varela
- Ivan Nevistić
- Ivan Filipović