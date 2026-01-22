Datum: 22/01/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Nieuw Galgenwaard

KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen FC Utrecht in de Europa League. Nicky Hayen kiest in Nederland voor Ito, Bibout (basisdebuut) en Sor in de aanval. Hij stelt ook Heymans én Karetsas op naast aanvoerder Heynen. Zo lijken ze vol voor de aanval te kiezen.

Tijd   21:00 
Utrecht Utrecht
Brouwer Michael  
Murkin Derry John  
Eerdhuijzen Mike  
Didden Matisse  
Vesterlund Niclas  
Bozdogan Can  
De Wit Dani  
Engwanda Alonzo  
Rodriguez Miguel  
Haller Sébastien  
Cathline Yoann  
Bank
Barkas Vasilios  
Horemans Siebe  
van der Hoorn Mike  
van den Berg Davy  
Blake Adrian  
Elkarouani Souffian  
Viergever Nick  
Gadellaa Kevin  
el Arguioui Rafik  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias  
Medina Yaimar  
Sadick Aliu Mujaid  
Smets Matte  
El Ouahdi Zakaria  
Sor Yira Collins  
Heymans Daan  
Heynen Bryan  
Karetsas Konstantinos  
Bibout Aaron  
Ito Junya  
Bank
Van Crombrugge Hendrik  
Steuckers Jarne  
Oh Hyun-Gyu  
Bangoura Ibrahima Sory  
Sattlberger Nikolas  
Nkuba Ken  
Mirisola Robin  
Palacios Adrian  
Ndenge Kongolo Josue  
De Wannemacker August  
Stevens Brent  
Erabi Jusef  

Vergelijking Utrecht - KRC Genk

Positie

32
17

Punten

1
10

Gewonnen

0
3

Verloren

5
2

Gescoorde doelpunten

3
7

Doelpunten tegen

9
6

Gele kaarten

11
12

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

0
0
1
06/07 17:20 KRC Genk KRC Genk 2-1 Utrecht Utrecht
Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

06:30

Racing Genk staat donderdagavond voor een belangrijk Europees moment tegen FC Utrecht. Na zeven wedstrijden zonder zege hopen de Limburgers in de Europa League het vertrouw...

