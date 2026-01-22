KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen FC Utrecht in de Europa League. Nicky Hayen kiest in Nederland voor Ito, Bibout (basisdebuut) en Sor in de aanval. Hij stelt ook Heymans én Karetsas op naast aanvoerder Heynen. Zo lijken ze vol voor de aanval te kiezen.

21:00

Prono Utrecht - KRC Genk

Utrecht wint Gelijk KRC Genk wint

Utrecht wint Gelijk KRC Genk wint 26.67% 26.67% 46.67% Populairste 1-2

(6x) 2-1

(3x) 1-1

(2x)

Vergelijking Utrecht - KRC Genk

Positie

32 17

Punten

1 10

Gewonnen

0 3

Verloren

5 2

Gescoorde doelpunten

3 7

Doelpunten tegen

9 6

Gele kaarten

11 12

Rode kaarten

1 0

Onderlinge duels gewonnen