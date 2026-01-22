|Datum:
|22/01/2026 21:00
|Competitie:
|Europa League
|Speeldag:
|Speeldag 7
|Stadion:
|Nieuw Galgenwaard
KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen FC Utrecht in de Europa League. Nicky Hayen kiest in Nederland voor Ito, Bibout (basisdebuut) en Sor in de aanval. Hij stelt ook Heymans én Karetsas op naast aanvoerder Heynen. Zo lijken ze vol voor de aanval te kiezen.
21:00
Vergelijking Utrecht - KRC Genk
Positie
32
17
Punten
1
10
Gewonnen
0
3
Verloren
5
2
Gescoorde doelpunten
3
7
Doelpunten tegen
9
6
Gele kaarten
11
12
Rode kaarten
1
0
Onderlinge duels gewonnen
0
0
1