LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

Racing Genk sluit donderdagavond de League Phase van de Europa League af tegen Malmö FF. De Limburgers zijn al zeker van overwintering, maar mikken nog op een plek bij de eerste acht om de barrages te vermijden.

De Smurfen zijn al zeker van een plaats in de volgende ronde. Na de overwinning op het veld van FC Utrecht weet Genk dat het zeker Europees overwintert, al blijft de grote vraag: hoe?

Top 8 blijft inzet tegen al uitgeschakeld Malmö

Momenteel staat het 10e in het klassement met 13 punten. Als Genk bij de eerste acht eindigt, gaat het rechtstreeks naar de achtste finales, zonder barrages te moeten spelen.

Dat is belangrijk, aangezien er dan gewoon minder wedstrijden gespeeld moeten worden. Zo kunnen de Limburgers rekenen op wat meer rust tussen de competitiewedstrijden in.

Een overwinning boeken zou geen probleem moeten zijn. Malmö is al langere tijd uitgeschakeld en staat met amper één punt op de voorlaatste plaats in het klassement.





Bij Genk zal coach Nicky Hayen sowieso roteren. Het lijkt erop dat enkele basispionnen zoals Konstantinos Karetsas en Daan Heymans op de bank zullen starten.