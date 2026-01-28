Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

Racing Genk is al zeker van Europese overwintering, maar donderdag ligt er meer op tafel. In de laatste match van de League Phase kunnen de Limburgers nog een plek bij de eerste acht afdwingen, en dat maakt een groot verschil. Verschillende spelers zullen verder ook rust krijgen van coach Hayen.

Racing Genk speelt donderdag zijn laatste wedstrijd van de League Phase in de Europa League. De Limburgers zijn al geplaatst voor de volgende ronde, maar kunnen nog strijden voor een plek bij de eerste acht. Dan zijn ze ook meteen zeker van de achtste finales.

Op zijn persconferentie woensdag benadrukte coach Nicky Hayen het belang daarvan. "Dat scheelt twee zware Europese wedstrijden in februari, bovendien betekent het een financiële opsteker voor de club. Maar vooral wil je als sportman elke wedstrijd winnen", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Afgelopen weekend slikte Genk een later domper tegen Cercle Brugge (1-1). Toch kon het bijna voor de tweede wedstrijd op rij de nul houden. Hayen kiest bewust voor een lager blok. Ook de fysieke capaciteiten hebben daarmee te maken.

"Het is onmogelijk om een hele match druk vooruit te zetten, daarom kiezen we voor een lager maar wel heel compact blok. Zo geven we veel minder weg, jammer genoeg dat het tweede clean sheet op een rij in extremis nog werd ongedaan gemaakt", gaat hij verder.

Hayen kondigt rotatie aan bij Genk

Zoals we na de wedstrijd van zondag al schreven, zijn Konstantinos Karetsas en Daan Heymans niet topfit. Hayen zal roteren, waardoor de twee middenvelders waarschijnlijk niet starten. Ook andere basispionnen kunnen rust krijgen.





"Niet iedereen is fysiek klaar om elke wedstrijd te spelen in deze drukke weken. Het zorgt er ook voor dat anderen hun speelkans kunnen grijpen", besluit Hayen.