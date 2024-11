EK-droom in gevaar: Belgische beloften schieten in eigen voet en lijden pijnlijke nederlaag tegen Tsjechië

De Belgische beloften hebben een erg pijnlijke nederlaag geleden in eigen huis tegen Tsjechië. Door de 0-2 tegen de Tsjechen is het EK plots veel verder weg en zal er dinsdag nog ferm moeten uitgehaald worden. De Belgen schoten vooral in eigen voet met vermijdbare tegendoelpunten.

In Leuven stond een zeer belangrijke eerste barrageduel op het programma tussen België en Tsjechië met oog op het EK 2025 in Slowakije. Op 19 november is er de terugwedstrijd in Tsjechië, aan de jonge Belgen om een goede uitgangspositie te gaan verwerven voor die terugmatch.

Gil Swerts moest het zonder een aantal belangrijke spelers doen. Mika Godts en Christiaan Ravych zijn er door blessures niet bij. Samuel Mbangula, Killian Sardella en Arthur Vermeeren zaten dan weer in de A-kern van Domenico Tedesco. Enkel Vermeeren kreeg twintig minuten donderdag tegen Italië.

Blunder Lammens luidt 0-1 in

Wat extra stootkracht vanop de flanken had nochtans zeker niet misstaan voor de beloften. De bondscoach koos voor Dams naast Van Den Bosch en Spileers achteraan, terwijl Rommens en Siquet de flanken moesten bedweilen.

Keita kwam op het middenveld met Delorge en Stroeykens weinig aan de bal, die laatste moest de bal al te vaak veel te laag op het veld komen opeisen. Spitsen Vermant en Stassin kwamen een hele eerste helft niet in stelling.

© photonews

De Tsjechische doelman moest één keer echt redden op een inzet van Stassin, aan de overkant kregen de bezoekers de 0-1 op een schoteltje aangeboden. Lammens verslikte zich bij het uitvoetballen en trapte vol tegen Karabec, die zo de ruststand vastzette.

Na de koffie kwamen de Tsjechen via een afgeweken schot op de paal en opnieuw Karabec met een open schietkans zeer dicht bij de 0-2, waarop Gil Swerts op het uur ingreep met een drievoudige wissel: Olaigbe, Matazo en Bassette kregen een halfuur om te wegen op de Tsjechisch defensie.

Belgen schieten in eigen voet

Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel van Stassin, maar het bleef vooral zeer moeilijk om door een dubbele muur heen te breken. En aan de overkant kon Fila er tot overmaat van ramp 0-2 van maken, nadat een corner niet wegraakte bij de Belgen.

De jonge Duivels probeerden nog, maar de weg naar het EK in Slovakije is plots veel langer geworden. Het wordt uit een ander vaatje tappen dinsdag in Tsjechië om nog aanspraak te kunnen maken op de eindstrijd.