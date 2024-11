LIVE: Belgische beloften moeten het dankzij Tedesco doen zonder paar sterkhouders in levensbelangrijk duel met oog op EK

De Rode Duivels konden op donderdag niet winnen van Italië en moeten meer dan waarschijnlijk barrages spelen om in de A-League van de Nations League te blijven. Kunnen de beloften op vrijdagavond beter doen?

Donderdagavond was Brussel het schouwtoneel voor de Rode Duivels, een dagje later trekken we naar het King Power @ Den Dreef in Leuven voor een heel belangrijk barrageduel van de Belgische beloften.

Paar sterkhouders er niet bij

De eindronde van het EK vindt van 11 tot 28 juni 2025 in Slovakije plaats. Engeland, Frankrijk, Oekraïne, Polen, Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje zijn al zeker van de partij.

België of Tsjechië worden een van de drie landen die zich via de barrages nog plaatsen voor het EK. Op 19 november is er de terugwedstrijd in Tsjechië, aan de jonge Belgen om een goede uitgangspositie te gaan verwerven voor die terugmatch.

Vijftig procent kans?

Mika Godts en Christiaan Ravych zijn er door blessures niet bij. Samuel Mbangula, Killian Sardella en Arthur Vermeeren zaten dan weer in de A-kern van Domenico Tedesco.

Toch mag het team van Gill Swerts als zeer sterk in de breedte worden beschouwd. En dus liggen er zeker nog altijd kansen tegen Tsjechië. De bondscoach schat de kansen in op fifty-fifty.