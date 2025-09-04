Datum: 04/09/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 5
Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege
Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege
Foto: © photonews

De Rode Duivels hebben donderdagavond met 0-6 gewonnen van Liechtenstein. Tielemans (2x), De Cuyper, De Bruyne, Theate en Fofana waren goed voor de doelpunten. Vooral de tweede helft zal onthouden moeten worden.

De Rode Duivels namen het donderdagavond op tegen Liechtenstein, op verplaatsing. Malick Fofana kreeg zijn eerste basisplaats van Rudi Garcia. Vanaken startte op het middenveld en Openda verving Lukaku die geblesseerd.

De Belgen startten zoals verwacht, met veel druk naar voren en op de tegenstander. Maar indruk maken deden ze niet. De Duivels lieten Liechtenstein zelfs enkele keren op hun helft toe. Een paar kansen volgden voor onze nationale ploeg, maar het was toch tot minuut 29 voor er een doelpunt viel.

Een doelpunt dat er eigenlijk niet mocht vallen ook. Een Liechtenstein-speler trapte op de ref, waarna de bal via de scheidsrechter bij de Belgen belandde. Geen scheidsrechtersbal oordeelde hij en enkele seconden later scoorden de Duivels.

Onzichtbare Openda, De Cuyper scoort zijn vierde voor de Rode Duivels

Meunier schilderde de bal heerlijk op het hoofd van Maxim De Cuyper die met een prachtige kopbal zijn land op voorsprong kon zetten. De Cuyper was de gevaarlijkste speler voor de rust terwijl opviel dat spits Openda praktisch onzichtbaar was.

Na de pauze startten de Belgen meteen geweldig. Youri Tielemans nam een afvallende bal heerlijk op de slof en knalde de 0-2 met een volley binnen. Theate maakte er met een kopbal 0-3 van terwijl De Bruyne kort na het uur de 0-4 scoorde.

Het spelbeeld bleef gedurende heel de tweede helft hetzelfde. Vanop de stip kon Tielemans zijn tweede van de avond scoren. Na zijn strafschopdoelpunt maakte Fofana er nog 0-6 van in de blessuretijd.

We zagen een tweede helft waarop gebouwd kan worden. Garcia gaf heel wat spelers de kans om te spelen en zal ongetwijfeld wijzer zijn geworden van deze partij. 

Tielemans trapt er twee binnen met de kapiteinsband aan

Door deze overwinning heeft België momenteel zeven punten na drie matchen, dat zijn drie punten minder dan leider Wales, al hebben zij al wel vijf wedstrijden gespeeld. Zondagavond spelen de Belgen thuis tegen Kazachstan.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Liechtenstein Liechtenstein
  Speler G Beoordeel
Traber Lars 90' -
Luchinger Simon 84' -
Luque-Notaro Fabio 90' -
1 Büchel Benjamin 90' -
3 Goppel Maximilian 90' -
6 Malin Andreas 90' -
8 Sele Aron 63' -
18 Hasler Nicolas 84' -
20 Wolfinger Sandro   76' -
23 Hofer Jens 90' -
  Bank G Beoordeel
Meier Livio 14' -
Öehri Tim-Tiado -  
Oehri Yves -  
Pizzi William 27' -
Wolfinger Fabio 6'  
Hasler Alessio   27' -
Netzer Andrin -  
Zünd Emanuel 6'  
Oberwaditzer Felix -  
Weissenhofer Jonas -  
Beck Niklas -  
Schlegel Severin -  
Saglam Ferhat 63' -
21 Ospelt Justin -  

België België
  Speler G Beoordeel
1 Courtois Thibaut 90' -
2 Debast Zeno 90' -
3 Theate Arthur 90' -
5 De Cuyper MaximA 67' -
7 De Bruyne Kevin 67' -
8 Tielemans Youri ⚽ ⚽ 90' -
9 Openda Lois 61' -
11 Doku Jérémy 61' -
14 Fofana Malick 90' -
15 Meunier Thomas A 79' -
20 Vanaken Hans A 90' -
  Bank G Beoordeel
4 Mechele Brandon -  
6 Raskin Nicolas -  
10 Trossard Leandro 23' -
12 Vandevoordt Maarten -  
13 Sels Matz -  
16 De Winter Koni -  
17 De Ketelaere Charles 29' -
18 Vanhoutte Charles -  
19 Moreira Diego 11' -
21 Castagne Timothy 23' -
22 Saelemaekers Alexis A 29' -
23 Batshuayi Michy -  
Herbeleef Liechtenstein - België

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 0-1 Wales Wales
Georgië Georgië 2-3 Turkije Turkije
Litouwen Litouwen 1-1 Malta Malta
Slovakije Slovakije 2-0 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 1-1 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 1-3 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 0-6 België België
Bulgarije Bulgarije 0-3 Spanje Spanje
Moldavië Moldavië 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 05/09 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 05/09 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 05/09 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 05/09 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 05/09 Kosovo Kosovo
Italië Italië 05/09 Estland Estland
IJsland IJsland 05/09 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 05/09 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved