Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

De Rode Duivels hebben donderdagavond met 0-6 gewonnen van Liechtenstein. Tielemans (2x), De Cuyper, De Bruyne, Theate en Fofana waren goed voor de doelpunten. Vooral de tweede helft zal onthouden moeten worden.

De Rode Duivels namen het donderdagavond op tegen Liechtenstein, op verplaatsing. Malick Fofana kreeg zijn eerste basisplaats van Rudi Garcia. Vanaken startte op het middenveld en Openda verving Lukaku die geblesseerd.

De Belgen startten zoals verwacht, met veel druk naar voren en op de tegenstander. Maar indruk maken deden ze niet. De Duivels lieten Liechtenstein zelfs enkele keren op hun helft toe. Een paar kansen volgden voor onze nationale ploeg, maar het was toch tot minuut 29 voor er een doelpunt viel.

Een doelpunt dat er eigenlijk niet mocht vallen ook. Een Liechtenstein-speler trapte op de ref, waarna de bal via de scheidsrechter bij de Belgen belandde. Geen scheidsrechtersbal oordeelde hij en enkele seconden later scoorden de Duivels.

Onzichtbare Openda, De Cuyper scoort zijn vierde voor de Rode Duivels

Meunier schilderde de bal heerlijk op het hoofd van Maxim De Cuyper die met een prachtige kopbal zijn land op voorsprong kon zetten. De Cuyper was de gevaarlijkste speler voor de rust terwijl opviel dat spits Openda praktisch onzichtbaar was.

Na de pauze startten de Belgen meteen geweldig. Youri Tielemans nam een afvallende bal heerlijk op de slof en knalde de 0-2 met een volley binnen. Theate maakte er met een kopbal 0-3 van terwijl De Bruyne kort na het uur de 0-4 scoorde.

Het spelbeeld bleef gedurende heel de tweede helft hetzelfde. Vanop de stip kon Tielemans zijn tweede van de avond scoren. Na zijn strafschopdoelpunt maakte Fofana er nog 0-6 van in de blessuretijd.

We zagen een tweede helft waarop gebouwd kan worden. Garcia gaf heel wat spelers de kans om te spelen en zal ongetwijfeld wijzer zijn geworden van deze partij.

Tielemans trapt er twee binnen met de kapiteinsband aan

Door deze overwinning heeft België momenteel zeven punten na drie matchen, dat zijn drie punten minder dan leider Wales, al hebben zij al wel vijf wedstrijden gespeeld. Zondagavond spelen de Belgen thuis tegen Kazachstan.