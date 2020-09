Charleroi stoot door naar laatste voorronde Europa League na zeer spannende wedstrijd tegen FK Partizan Belgrado

Charleroi heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde in de Europa League. De Belgische club haalde het na verlengingen van FK Partizan Belgrado. Het werd 2-1 na doelpunten van Dessoleil en Rezaei voor Charleroi.

Charleroi begon goed aan de wedstrijd en na 10 minuten werden de Carolo’s beloond met een doelpunt. Een hoekschop van Morioka kwam tot bij Rezaei. De aanvaller trapte eerst nog op de doelman, maar in de rebound was Dessoleil goed gevolgd om de 1-0 binnen te duwen.

Dessoleil was goed begonnen aan de wedstrijd, want ook op defensief vlak had hij heel wat werk. Zo had hij een zeer goede sliding in huis op Asano en moest hij even later de bal in hoekschop duwen.

Veel kansen kregen we daarna niet meer te zien in de eerste helft. Charleroi probeerde de wedstrijd te controleren en Partizan Belgrado kon er niet veel tegenover zetten. Een schot van Asano ging hoog over, maar verder raakten de bezoekers in de eerste 45 minuten niet. 1-0 was dus de ruststand.

Tweede helft

FK Partizan Belgrado kwam sterk uit de kleedkamer en na een kleine tien minuten stond de gelijkmaker op het bord. Invaller Soumah stond helemaal vrij in de zestien en hij kon de bal makkelijk naast doelman Penneteau duwen: 1-1.

Na de 1-1 werd FK Partizan Belgrado de betere ploeg. Vooral Sadiq en Soumah zorgden samen voor heel wat dreiging, maar Penneteau zat telkens goed in de weg. Gholizadeh had dan weer de beste kans voor Charleroi, maar zijn schot ging naast. 1-1 was meteen ook de stand na de 90ste minuut en dus kregen we verlengingen.

Verlengingen

In de eerste verlenging kregen beide ploegen weinig klaargespeeld. De beste kans was voor de thuisploeg, want na een uitstekende actie van Busi had Rezaei de bal maar binnen te duwen. Zijn schot ging echter naast.

In de tweede verlening lukte het alsnog voor Charleroi. Rezaei kreeg een vrije trap aan de rand van de zestien en de aanvaller trapte de bal hard via de paal tegen de netten: 2-1.

Charleroi hield stand en dus was 2-1 meteen ook de eindstand. Dankzij deze overwinning heeft Charleroi zich kunnen kwalificeren voor de laatste voorronde. Daarin zullen de Carolo’s het opnemen tegen het Poolse Lech Poznan.