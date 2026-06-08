📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen

Divock Origi heeft een punt gezet achter zijn voetbalcarrière. De voormalige Rode Duivel kondigde op 31-jarige leeftijd via Instagram zijn afscheid aan. Daarmee sluit hij een loopbaan af waarin hij uitgroeide tot een van de meest geliefde Belgische aanvallers van zijn generatie.

Emotioneel afscheid

Divock Origi maakte zijn beslissing zelf bekend via sociale media. De aanvaller kijkt met veel trots terug op zijn carrière en heeft vrede met zijn keuze. "My purpose in the game as a player is fulfilled", schreef hij. Vrij vertaald: zijn missie als voetballer is volbracht.

Origi blikte terug op een carrière waarin hij op de grootste podia actief was. "Ik heb mijn jeugddromen waargemaakt door op de grootste podia te spelen en de grootste prijzen te winnen." Daarmee sluit hij een hoofdstuk af dat hem langs verschillende Europese topclubs bracht.

Van Rode Duivel tot Liverpool-held

Voor Belgische voetbalfans begon het verhaal van Origi echt in 2014. Toenmalig bondscoach Marc Wilmots nam de jonge spits verrassend mee naar het WK in Brazilië, waar hij meteen zijn stempel drukte met een doelpunt tegen Rusland.

Later datzelfde jaar volgde een transfer van Lille naar Liverpool. Op Anfield groeide Origi uit tot de ideale supersub. Vooral zijn prestaties in de Champions League van 2019 blijven in het geheugen gegrift.

Met twee doelpunten tegen Barcelona in de legendarische halve finale en een treffer in de finale tegen Tottenham schreef hij clubgeschiedenis. Hij werd bovendien de tweede Belg ooit die kon scoren in een Champions League-finale.





Moeilijke laatste jaren

Na acht seizoenen bij Liverpool trok Origi naar AC Milan. Daar kon hij zijn stempel echter nooit echt drukken. Ook een uitleenbeurt aan Nottingham Forest bracht niet de gehoopte heropleving.

Daardoor verdwenen speelminuten steeds meer uit beeld en werd de vraag naar zijn toekomst steeds groter. Toch kijkt Origi zonder spijt terug op zijn loopbaan en overheerst de dankbaarheid.

In zijn afscheidsboodschap bedankte Origi iedereen die een rol speelde in zijn carrière. Fans, clubs, trainers en ploegmaats kregen een speciaal woord van dank.

Ook zijn afkomst kreeg een bijzondere plaats. "België vertegenwoordigen, terwijl ik mijn Keniaanse roots meedroeg, was een vreugde." Tot slot richtte hij zich ook tot zijn familie en naasten. "De missie is compleet. Nu stap ik in mijn volgende roeping."