📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 2 reacties
📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Divock Origi heeft een punt gezet achter zijn voetbalcarrière. De voormalige Rode Duivel kondigde op 31-jarige leeftijd via Instagram zijn afscheid aan. Daarmee sluit hij een loopbaan af waarin hij uitgroeide tot een van de meest geliefde Belgische aanvallers van zijn generatie.

Emotioneel afscheid

Divock Origi maakte zijn beslissing zelf bekend via sociale media. De aanvaller kijkt met veel trots terug op zijn carrière en heeft vrede met zijn keuze. "My purpose in the game as a player is fulfilled", schreef hij. Vrij vertaald: zijn missie als voetballer is volbracht.

Origi blikte terug op een carrière waarin hij op de grootste podia actief was. "Ik heb mijn jeugddromen waargemaakt door op de grootste podia te spelen en de grootste prijzen te winnen." Daarmee sluit hij een hoofdstuk af dat hem langs verschillende Europese topclubs bracht.

Van Rode Duivel tot Liverpool-held

Voor Belgische voetbalfans begon het verhaal van Origi echt in 2014. Toenmalig bondscoach Marc Wilmots nam de jonge spits verrassend mee naar het WK in Brazilië, waar hij meteen zijn stempel drukte met een doelpunt tegen Rusland.

Later datzelfde jaar volgde een transfer van Lille naar Liverpool. Op Anfield groeide Origi uit tot de ideale supersub. Vooral zijn prestaties in de Champions League van 2019 blijven in het geheugen gegrift.

Met twee doelpunten tegen Barcelona in de legendarische halve finale en een treffer in de finale tegen Tottenham schreef hij clubgeschiedenis. Hij werd bovendien de tweede Belg ooit die kon scoren in een Champions League-finale.

Moeilijke laatste jaren

Na acht seizoenen bij Liverpool trok Origi naar AC Milan. Daar kon hij zijn stempel echter nooit echt drukken. Ook een uitleenbeurt aan Nottingham Forest bracht niet de gehoopte heropleving.

Daardoor verdwenen speelminuten steeds meer uit beeld en werd de vraag naar zijn toekomst steeds groter. Toch kijkt Origi zonder spijt terug op zijn loopbaan en overheerst de dankbaarheid.
In zijn afscheidsboodschap bedankte Origi iedereen die een rol speelde in zijn carrière. Fans, clubs, trainers en ploegmaats kregen een speciaal woord van dank.

Ook zijn afkomst kreeg een bijzondere plaats. "België vertegenwoordigen, terwijl ik mijn Keniaanse roots meedroeg, was een vreugde." Tot slot richtte hij zich ook tot zijn familie en naasten. "De missie is compleet. Nu stap ik in mijn volgende roeping."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
AC Milan
België
Divock Origi

Meer nieuws

WK-LIVE 08/06: Rode Duivels gaan vliegen, interessante oefenwedstrijden

WK-LIVE 08/06: Rode Duivels gaan vliegen, interessante oefenwedstrijden

20:30
Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden

Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden

19:30
Politicus zet discussie op scherp: moet de openbare omroep het WK wel gratis uitzenden?

Politicus zet discussie op scherp: moet de openbare omroep het WK wel gratis uitzenden?

16:40
5
'Westerlo ziet aanvaller andere oorden opzoeken'

'Westerlo ziet aanvaller andere oorden opzoeken'

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Camara - De Ketelaere - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Camara - De Ketelaere - Pocognoli

19:00
‘Dit wil Griekse topclub allemaal op tafel leggen voor speler van Charleroi’

‘Dit wil Griekse topclub allemaal op tafel leggen voor speler van Charleroi’

19:00
‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

16:00
5
‘Yaya Touré wordt trainer van ploeg die volgend seizoen Champions League speelt’

‘Yaya Touré wordt trainer van ploeg die volgend seizoen Champions League speelt’

18:20
‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’

‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’

15:30
2
“Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk

“Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk

17:40
12
Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?

Moeten de Rode Duivels Egypte vrezen op het WK 2026?

14:40
2
Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken

Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken

15:00
25
Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren? Analyse

Is Jérémy Doku klaar om op het WK 2026 te schitteren?

12:00
Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

10:30
"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

"Wereldkampioen? Goed dat hij dat zegt, meer kwaliteit dan die twee"

09:30
‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’

‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’

14:04
2
📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

13:00
25
Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

12:30
Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

Hein Vanhaezebrouck wijst op achilleshiel van Rode Duivels op WK

07:00
2
DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

DONE DEAL: Union SG heeft nieuwe versterking beet

11:30
6
Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

Speler Standard en vriendin komen na moeilijke periode met heuglijk nieuws

10:00
Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

Van Crombrugge maakt de pijnlijke vergelijking tussen Club Brugge en Anderlecht

09:00
Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

Propere Handen: zoveel geld werd er al 'ingezameld' aan schikkingen

08:30
3
Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

Anderlecht en zelfs de politiek reageren erg scherp na spandoek aan kasteel Coucke

08:00
14
Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

Sébastien Pocognoli in het vizier van een grote Nederlandse club

07:30
Van UV-bril tot doorgelichte scheidsrechters: Rode Duivels halen alle trucjes boven

Van UV-bril tot doorgelichte scheidsrechters: Rode Duivels halen alle trucjes boven

07/06
2
Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

Catastrofe voor Brazilië: basisspeler mist het WK

22:00
1
Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

Michael Olise naar Real Madrid? Bayern van Vincent Kompany heeft knoop doorgehakt

22:30
EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

21:35
24
Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

Toptalent van 90 miljoen euro laat het Bayern München van Vincent Kompany dromen

21:45
Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden

Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden

21:15
Eerste zomeraanwinst lonkt voor Manchester United

Eerste zomeraanwinst lonkt voor Manchester United

07/06
1
Betekent een komst het vertrek van Loïs Openda? Ex-JPL-spits staat heel dicht bij Juventus

Betekent een komst het vertrek van Loïs Openda? Ex-JPL-spits staat heel dicht bij Juventus

07/06
Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk?

Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk?

07/06
2
WK-Live 07/06: Eden Hazard hakt knoop door

WK-Live 07/06: Eden Hazard hakt knoop door

07/06
3
'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter'

'Na KAA Gent mikt nu ook Cercle Brugge op interessante goalgetter'

07/06
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Inter Milaan Inter Milaan 23/08 Monza Monza
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Fiorentina Fiorentina
Bologna Bologna 23/08 Lazio Lazio
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Parma Parma 23/08 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 23/08 Como Como
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo

Nieuwste reacties

Timmy89 Timmy89 over “Is dat wat we willen? Ik denk het niet”: Baro in de clinch met Club Brugge en KRC Genk Cul-de-sac Cul-de-sac over 📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’ Jasperd Jasperd over ‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’ Swakken Swakken over ‘Ploeg uit La Liga zet Meunier onder stevige druk en heeft daar goede reden voor’ Stigo12 Stigo12 over 📷 OFFICIEEL “Mijn missie is volbracht”: ex-Rode Duivel stopt met voetballen Vital Verheyen Vital Verheyen over Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over ‘Zoals verwacht: Standard krijgt bijzonder slecht nieuws te horen’ Geert66 Geert66 over En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist' JaKu JaKu over Bondscoach legt uit waarom De Cuyper geen basisspeler wordt op het WK: "Daar heb ik geen behoefte aan" Joe Joe over Politicus zet discussie op scherp: moet de openbare omroep het WK wel gratis uitzenden? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved