Analyse "We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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"We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen
Foto: © photonews

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De Rode Duivels zijn klaar voor het WK, zoveel lijkt stilaan duidelijk. De kloof met de absolute toplanden is er nog steeds, maar er is globaal genomen wel wat meer vertrouwen en positivisme dan vier jaar geleden. En dus mogen we dromen. Zoals ook sommige analisten doen.

Het logische verhaal kent iedereen: we winnen onze groep, we komen uit tegen een nummer drie, we blijven lang in Seattle en we gaan er vervolgens uit tegen Spanje, dat een van de absolute topfavorieten is om het WK te winnen - misschien zelfs de favoriet numero uno van velen.

De Rode Duivels openen hun campagne op 15 juni van volgend jaar in Seattle. De aftrap tegen Egypte is voorzien om 21 uur Belgische tijd. Zes dagen later volgt de tweede groepswedstrijd. Op 21 juni spelen de Belgen in Los Angeles tegen Iran. Ook deze wedstrijd begint om 21 uur Belgische tijd.

Het pad voor de Rode Duivels ligt helemaal open

De laatste groepsmatch vindt plaats op 27 juni in Vancouver in Canada. Tegen Nieuw-Zeeland wordt om 5 uur Belgische tijd afgetrapt. Het vroege uur is te wijten aan het tijdsverschil met de Amerikaanse westkust - een kleine domper mogelijk voor de Belgische fans.

Maar als de Belgen als groepswinnaar doorgaan, dan blijven ze wel in dat deel het toernooi verder zetten met een zestiende finale tegen een derde uit een andere groep in Seattle. Die wedstrijd zou gespeeld worden op 1 juli om 22 uur.

Sleepless in Seattle tot in de kwartfinales?

Ook dat zou een meevaller zijn voor de Belgische supporters. In de achtste finales zou dan een duel kunnen volgen met de winnaar van groep D met de USA, Paraguay, Australië en Turkije - ook dat is geen onhaalbare kaart op dat moment 

Bij groepswinst zouden de Belgen dus twee matchen langer in Seattle kunnen blijven, wat ook goed is met oog op hun basecamp in de USA. Voor de kwartfinale tegen mogelijk Spanje zitten we dan al om 10 juli om 21 uur in Inglewood.

En dan is het sprookje ook meteen voorbij? Het zou kunnen, maar het hoeft ook niet per se het geval te zijn. Spanje is bij de meeste analisten de topfavoriet, maar de Belgen hoeven niet per se kansloos te zijn daartegen.

We gaven eerder al een aantal redenen waarom de Belgen wel eens kunnen schitteren op dit WK. "We zijn geen favoriet, maar we kunnen van alle favorieten winnen", is ook Evert Winkelmans optimistisch in MidMid Mansion. "In het beste geval zit je in de top-8 en dan kan je van daar verder."

Er heerst toch wel wat optimisme

"Ik denk dat echt, ik denk dat iedereen toch wel met schrik tegen ons gaat spelen", aldus Winkelmans. Hij werd daarin bijgetreden door Yanko Beeckman, die enthousiast werd van wat onder meer Frank Boeckx hem vertelde. "We hebben echt wapens die sommige landen niet hebben. Doku is echt niveau Olise of Vinicius. Counteren tegen Spanje? Waarom niet natuurlijk."

De verdediging is en blijft een vraag voor de analisten en ook de fitheid van Lukaku is en blijft een zaak. "Kevin De Bruyne is helemaal fit aan het raken alvast", wil Winkelmans een ander heikel thema alvast onder de zoden steken. "Ik heb De Bruyne nog nooit zo hard zien lachen als op die selfie onderweg op het vliegtuig. Je voelt aan alles dat Garcia zijn selectie goed heeft samengesteld."

Hoever raken de Rode Duivels?

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