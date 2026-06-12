WK heeft verstrekkende gevolgen voor Rode Duivel, broer getuigt: "Hij ging getuige zijn op mijn huwelijk"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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WK heeft verstrekkende gevolgen voor Rode Duivel, broer getuigt: "Hij ging getuige zijn op mijn huwelijk"
Foto: © photonews

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Hans Vanaken zit in de WK-selectie van bondscoach Rudi Garcia. Een paar jaar geleden zag het er niet meteen nog naar uit dat hij nu op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zou zijn. En dat heeft ook verstrekkende gevolgen.

Hans Vanaken heeft een broer, Sam Vanaken. Die speelde in het verleden nog bij onder meer Lommel en is zeker geen onaardige voetballer zelf. En de broer van de speler van Club Brugge gaat trouwen, en wel op deze vrijdag.

Getuige van dienst? Hans Vanaken. Maar dat feestje gaat dus niet door, letterlijk. Vanaken is namelijk al in de Verenigde Staten. En dus mist hij ook meteen het feest. De ouders komen wél naar het huwelijk, maar trekken daarna ook meteen naar de VS.

Hans Vanaken ging getuige zijn op het huwelijk van zijn broer Sam, maar ...

Een huwelijksreis waarbij er wedstrijden van de Rode Duivels worden bekeken? Zover laat Sam Vanaken het dan weer niet komen. Maar maandag zal hij supporteren voor zijn broer en de andere Rode Duivels. Van wrevel is geen sprake.

Rest de vraag: waarom plande de broer van Hans Vanaken zijn trouw op deze dag in? "Van Tedesco kreeg hij nauwelijks speelminuten, dus toen wij de datum kozen hadden we niet verwacht dat Hans bij de selectie zou zitten", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Sam Vanaken zal supporteren voor zijn broer Hans Vanaken op het WK

"Toen we onze trouw vastlegden, was Tedesco nog bondscoach. Op dat moment hadden we echt niet gedacht dat hij nu op het WK zou staan. Van Tedesco kreeg hij namelijk nauwelijks speelminuten. Hij zou mijn getuige zijn, maar ik ben zeker dat hij het zal goedmaken."

"Ik denk dat hij nu echt bij de belangrijke spelers hoort. Misschien start hij niet elke match, maar hij zal zeker minuten krijgen. En dat heeft hij gewoon afgedwongen met zijn prestaties", is broer Sam Vanaken vooral trots op Hans. "Maandag ben ik sowieso zijn grootste supporter."

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