📷 OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn eerste zomeraanwinst beet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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📷 OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn eerste zomeraanwinst beet
Foto: © photonews

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Anderlecht staat dicht bij zijn eerste zomeraanwinst. Giulian Biancone lijkt op weg naar paars-wit, dat na een nieuw seizoen zonder prijs aan een stevige kern wil bouwen.

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn eerste zomeraanwinst beet

Paars-wit versterkt de defensie met de 26-jarige Fransman Giulian Biancone, die definitief overkomt van Olympiakos en een contract voor drie seizoenen tekent, met een optie op een extra jaar.

Biancone genoot zijn opleiding bij AS Monaco en debuteerde er al op 18-jarige leeftijd in de Champions League. Belgische voetbalfans kennen hem vooral van zijn twee uitleenbeurten aan Cercle Brugge, waar hij 46 wedstrijden in de Jupiler Pro League speelde. Via Troyes en Nottingham Forest belandde hij bij Olympiakos, waar hij drie seizoenen actief was en een landstitel, beker en Supercup veroverde.

Veel ervaring

"Ik ken RSC Anderlecht vanuit de glorieuze periodes in 2000 en 2010 en heb altijd goede herinneringen overgehouden aan de wedstrijden in het Lotto Park," reageerde Biancone op de clubwebsite. "Ik ben dan ook vereerd om er voortaan deel van uit te maken."

Met zijn ervaring in Frankrijk, Engeland, Griekenland én België haalt Anderlecht een polyvalente verdediger met heel wat internationale bagage binnen.

Anderlecht staat dicht bij zijn eerste zomeraanwinst. Giulian Biancone lijkt op weg naar paars-wit, dat na een nieuw seizoen zonder prijs aan een stevige kern wil bouwen.

Anderlecht kende opnieuw een seizoen zonder prijs, wat bij het bestuur en de achterban voor heel wat onvrede zorgt. Paars-wit zal deze zomer goed kunnen gebruiken om een competitieve kern te bouwen richting volgend seizoen, te beginnen met Giulian Biancone.

Anderlecht troeft Lens af voor Biancone

Volgens Het Nieuwsblad staan de Brusselaars namelijk bijzonder dicht bij zijn komst. Het Franse Lens bood concurrentie, maar het zal toch Anderlecht worden voor de 26-jarige Fransman. Volgens het medium is er 3 miljoen euro gemoeid met de transfer.

Biancone speelt als centrale verdediger, maar kan ook als flankverdediger uit de voeten. Hij begon zijn carrière bij AS Monaco, maar werd al snel uitgeleend aan Cercle Brugge. Op die manier leerde hij de Belgische competitie al kennen. Hij speelde 45 wedstrijden voor de Vereniging tussen 2019 en 2021.

Terugkeer naar België lonkt

Nadien verkocht Monaco hem aan Troyes, waar hij na 33 wedstrijden alweer vertrok. Dit keer voor 10 miljoen euro naar Nottingham Forest. Daar kreeg hij met een lastige blessure te maken en speelde Biancone uiteindelijk slechts drie wedstrijden.

Na het gefaalde avontuur in Engeland was het tijd voor een heel nieuwe uitdaging: hij trok in 2023 naar Olympiakos. Het kwam tot 64 wedstrijden en vier doelpunten in Griekenland voor hij nu naar paars-wit zal trekken. Sacha Tavolieri deelde op X (vroeger Twitter) een foto van Biancone die aankomt bij de faciliteiten van Anderlecht. Over zijn schouder hangt al een paars truitje. 

Eerste zomeraanwinst bijna binnen

Biancone lijkt daarmee de eerste zomeraanwinst van Anderlecht te worden. De medische tests zouden normaal geen probleem vormen, waardoor een officiële aankondiging niet lang meer op zich zou laten wachten. Paars-wit haalt met de Fransman een speler binnen die ondanks zijn 26 jaar al ervaring opdeed in België, Frankrijk, Engeland en Griekenland.

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