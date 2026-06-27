Onze punten voor Duivels na Nieuw-Zeeland: één quasi perfecte score, veel sprankel

Deze keer wordt niemand gebuisd: de Rode Duivels speelden een complete match en hebben hun toernooi eindelijk op gang getrapt.

Courtois (6,5)

Weinig te doen... en toch pakt hij nog een schot van Just. Duidelijk bezig aan een sterk toernooi.

De Cuyper (7)

Zeer sterke match defensief, precies wat van hem verwacht werd aangezien Jeremy Doku snel weer zijn plek links innam. Aanvallend was het soms wat minder geïnspireerd dan gewoonlijk.

Theate (8)

Een ronduit geweldige match van de vervanger van Nathan Ngoy: wie zei dat Rudi Garcia defensieve problemen had, behalve luxeproblemen? Bij momenten wat Faes-achtig, op zijn goede dagen, met spectaculaire tussenkomsten en kordaat gevaar wegwerken.

Mechele (7)

Minder werk dan tegen Egypte, maar opnieuw een beheerste prestatie.

Castagne (6,5)

Niet de meest in het oog springende, hij was er vooral om het defensieve evenwicht te bewaken en deed dat goed. Enkele goede voorzetten.



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Tielemans (6)

In die rol als nummer 6, die niet echt de zijne is, deed hij het niet slecht tegen een tegenstander die hem weinig onder druk zette.

Vanaken (7,5)

Zijn loutere aanwezigheid maakte het spel van de Rode Duivels vloeiender. Hij combineert met De Bruyne als geen ander in de kern en heeft een voetbal-IQ boven het gemiddelde. Misschien iets te weinig eigen pogingen.

De Bruyne (8)

Een match zoals het een kapitein betaamt: niet altijd even precies, maar hij bleef proberen, opnieuw en opnieuw, tot hij die zo belangrijke goal maakte.

Doku (5,5)

Een paar kapbewegingen en dribbels lukten, al veel meer dan tegen Egypte: je voelde dat hij op zoek was naar de beslissende actie. Het blijft net iets te weinig voor een speler van zijn kaliber, maar als hij in dit toernooi kan groeien...

De Ketelaere (7)

Een goede match als aanspeelpunt, met heel veel arbeid en combinaties. Zijn connectie met Hans Vanaken en Maxim De Cuyper is voelbaar.

Trossard (9,5)

Een echte masterclass. Alles wat hij probeerde, lukte, of toch bijna, en dit keer ook nog eens met de flair om twee acties af te maken en vlak voor zijn wissel een assist aan De Bruyne te geven. Dit is de Trossard die we in de selectie willen zien.

Invallers

Fernandez-Pardo (7)

Met hem erbij krijg je meer diepgang. Hij moet de bal niet in de voeten krijgen zoals Doku. Hij kreeg zo drie goeie kansen, maar had pech bij de afwerking.

Lukaku (8)

Een goal en een assist in met moeite een kwartier speeltijd. Dan mag je wel spreken over een geslaagde invalbeurt. Tja, Lukaku kan op dit toernooi gewoon een supersub worden. En zouden we daar niet blij mee moeten zijn?