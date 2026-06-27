Onze punten voor Duivels na Nieuw-Zeeland: één quasi perfecte score, veel sprankel

Johan Walckiers Manuel Gonzalez
Johan Walckiers en Manuel Gonzalez vanuit Vancouver
| 2 reacties
Onze punten voor Duivels na Nieuw-Zeeland: één quasi perfecte score, veel sprankel
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Deze keer wordt niemand gebuisd: de Rode Duivels speelden een complete match en hebben hun toernooi eindelijk op gang getrapt.

Courtois (6,5)

Weinig te doen... en toch pakt hij nog een schot van Just. Duidelijk bezig aan een sterk toernooi.

De Cuyper (7)

Zeer sterke match defensief, precies wat van hem verwacht werd aangezien Jeremy Doku snel weer zijn plek links innam. Aanvallend was het soms wat minder geïnspireerd dan gewoonlijk.

Theate (8)

Een ronduit geweldige match van de vervanger van Nathan Ngoy: wie zei dat Rudi Garcia defensieve problemen had, behalve luxeproblemen? Bij momenten wat Faes-achtig, op zijn goede dagen, met spectaculaire tussenkomsten en kordaat gevaar wegwerken.

Mechele (7)

Minder werk dan tegen Egypte, maar opnieuw een beheerste prestatie.

Castagne (6,5)

Niet de meest in het oog springende, hij was er vooral om het defensieve evenwicht te bewaken en deed dat goed. Enkele goede voorzetten.

Lees ook... 🎥 De Bruyne reageert duidelijk op woorden van Rudi Garcia: "Iedereen weet dat wel"

Tielemans (6)

In die rol als nummer 6, die niet echt de zijne is, deed hij het niet slecht tegen een tegenstander die hem weinig onder druk zette.

Vanaken (7,5)

Zijn loutere aanwezigheid maakte het spel van de Rode Duivels vloeiender. Hij combineert met De Bruyne als geen ander in de kern en heeft een voetbal-IQ boven het gemiddelde. Misschien iets te weinig eigen pogingen.

De Bruyne (8)

Een match zoals het een kapitein betaamt: niet altijd even precies, maar hij bleef proberen, opnieuw en opnieuw, tot hij die zo belangrijke goal maakte.

Doku (5,5)

Een paar kapbewegingen en dribbels lukten, al veel meer dan tegen Egypte: je voelde dat hij op zoek was naar de beslissende actie. Het blijft net iets te weinig voor een speler van zijn kaliber, maar als hij in dit toernooi kan groeien...

De Ketelaere (7)

Een goede match als aanspeelpunt, met heel veel arbeid en combinaties. Zijn connectie met Hans Vanaken en Maxim De Cuyper is voelbaar.

Trossard (9,5)

Een echte masterclass. Alles wat hij probeerde, lukte, of toch bijna, en dit keer ook nog eens met de flair om twee acties af te maken en vlak voor zijn wissel een assist aan De Bruyne te geven. Dit is de Trossard die we in de selectie willen zien.

Invallers

Fernandez-Pardo (7)

Met hem erbij krijg je meer diepgang. Hij moet de bal niet in de voeten krijgen zoals Doku. Hij kreeg zo drie goeie kansen, maar had pech bij de afwerking.

Lukaku (8)

Een goal en een assist in met moeite een kwartier speeltijd. Dan mag je wel spreken over een geslaagde invalbeurt. Tja, Lukaku kan op dit toernooi gewoon een supersub worden. En zouden we daar niet blij mee moeten zijn?

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

België België
Courtois Thibaut 90' 6.8 8
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/17 (47.1%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 90' 7.1 8
  • Nauwkeurige passes: 41/44 (93.2%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.1 8
  • Nauwkeurige passes: 54/58 (93.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Theate Arthur 90' 7.6 8
  • Nauwkeurige passes: 42/46 (91.3%)
  • Schoten op doel: 1/4
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 90' 7.5 8.5
  • Nauwkeurige passes: 52/59 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Tielemans Youri 85' 6.9 7.5
  • Nauwkeurige passes: 53/56 (94.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans A 90' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/51 (98%)
  • Sleutelpasses: 7
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Doku Jérémy 56' 7.1 3.5
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 72' 8.2 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/7
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Trossard Leandro ⚽ ⚽ 72' 9.6 9
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/7
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 85' 6.3 7.5
  • Nauwkeurige passes: 23/34 (67.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Witsel Axel 0'  
Lukaku RomeluA 5' 7.9  
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Meunier Thomas 0'  
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 0'  
Saelemaekers Alexis 18' 7.4 3.5
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Raskin Nicolas A 5' 6.9  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Onana Amadou 18' 6.6 5.5
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Fernandez Pardo Matias 34' 7.2 6.5
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Nieuw-Zeeland

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
Kroatië Kroatië 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Nieuw-Zeeland - België: 1-5 kennervb kennervb over Onze punten voor Duivels na Nieuw-Zeeland: één quasi perfecte score, veel sprankel Geroezemoes Geroezemoes over Haalbaar? Na groepswinst komt Marc Degryse met stevige verwachting voor België Boktor Boktor over Filip Joos op de vingers getikt na wedstrijd tegen Iran, steun van ... Theo Francken wilmabar123 wilmabar123 over Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge Boktor Boktor over 🎥 De Bruyne reageert duidelijk op woorden van Rudi Garcia: "Iedereen weet dat wel" Karl Callebaut Karl Callebaut over Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb" El Malvario El Malvario over Enfin des Diables brillants, un joueur a sorti une masterclass : les cotes après la Nouvelle-Zélande André Coenen André Coenen over Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?" Geert66 Geert66 over 'Bundesliga-club dringt aan, Anderlecht wil miljoenen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved