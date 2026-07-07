Het héél harde verdict is bevestigd: Amadou Onana staat voor een héél lang én zwaar revalidatieproces

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Het héél harde verdict is bevestigd: Amadou Onana staat voor een héél lang én zwaar revalidatieproces
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Amadou Onana staat voor een lang én zwaar revalidatieproces. De middenvelder van Aston Villa liep een zware knieblessure op in de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België.

Enkele ogenblikken geleden viel het gevreesde persbericht van de Belgische voetbalbond in onze mailbox. De KBVB bevestigt de zware blessure van Amadou Onana en komt meteen met een eerste berichtgeving over het herstel.

"De medische onderzoeken hebben helaas bevestigd dat Onana een ruptuur van de voorste kruisband heeft opgelopen", aldus Brahim Hacene. "Dat is bijzonder zwaar nieuws voor Onana én voor het team."

Onana
© photonews

Onana staat voor een lang én intensief revalidatietraject. Zijn afwezigheid wordt geschat op acht maanden tot een jaar. Met andere woorden: het nieuwe seizoen lijkt al voorbij voor de Rode Duivel vooraleer het begonnen is.

"We hebben onmiddellijk overleg gepleegd met Amadou en Aston Villa om de beste aanpak voor zijn herstel af te spreken", gaat de Belgische bondsdokter verder. "De komende dagen zullen we het traject verder bepalen."

Amadou Onana blijft (voorlopig) bij de Belgische selectie

Komende vrijdag kijken de Rode Duivels Spanje in de ogen. De inzet: een plaats in de halve finale op het WK. Onana zal tijdens die wedstrijd op de eerste rij zitten om zijn ploegmaats te steunen.

Lees ook... Amadou Onana kampt met een zware blessure

In overleg met Onana en zijn club werd namelijk beslist dat de middenvelder bij de Belgische selectie zal blijven. Deze beslissing wordt uiteraard opnieuw bekeken na de wedstrijd tegen Spanje. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Aston Villa
België
Amadou Onana

Meer nieuws

Amadou Onana kampt met een zware blessure

Amadou Onana kampt met een zware blessure

15:30
2
WK-LIVE 7/7: Argentinië zorgt voor onwaarschijnlijke ommekeer en knikkert Egypte uit het toernooi

WK-LIVE 7/7: Argentinië zorgt voor onwaarschijnlijke ommekeer en knikkert Egypte uit het toernooi

20:19
1
Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond

Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond

19:20
2
Gewezen Rode Duivel haalt uit: "Flinke kaakslag voor verziekers Trump en Infantino"

Gewezen Rode Duivel haalt uit: "Flinke kaakslag voor verziekers Trump en Infantino"

19:00
OFFICIEEL: Roberto Martinez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst

OFFICIEEL: Roberto Martinez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst

20:40
Waarom we Spanje (niet) over de knie leggen Analyse

Waarom we Spanje (niet) over de knie leggen

17:30
Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert

Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert

17:45
2
BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag

BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag

20:00
2
Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel

Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel

19:40
1
Jeugdspeler Oostende, Beerschot, OH Leuven en STVV kiest voor Westerlo

Jeugdspeler Oostende, Beerschot, OH Leuven en STVV kiest voor Westerlo

18:20
Officieel: Olivier Renard heeft een nieuwe job

Officieel: Olivier Renard heeft een nieuwe job

18:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07: Thoelen - Nozawa - Devalckeneer

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07: Thoelen - Nozawa - Devalckeneer

17:00
DONE DEAL: Antwerp hakt knoop door over doelman

DONE DEAL: Antwerp hakt knoop door over doelman

17:00
34
OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer

OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer

16:30
27
Alarmfase rood in Genk: Hayen in de kijker voor blitztransfer; Karetsas aangeboden

Alarmfase rood in Genk: Hayen in de kijker voor blitztransfer; Karetsas aangeboden

16:00
10
Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig

Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig

13:30
10
Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje

Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje

12:30
4
Meevaller: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse uit coma

Meevaller: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse uit coma

15:00
24
Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS

Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS

12:00
11
Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar! Commentaar

Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar!

11:30
15
DONE DEAL: Dender verrast en pikt versterking op bij Valencia

DONE DEAL: Dender verrast en pikt versterking op bij Valencia

14:00
Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump

Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump

11:00
Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen

Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen

10:30
Stef Wils heeft na Royal Antwerp FC opvallende nieuwe opdracht beet

Stef Wils heeft na Royal Antwerp FC opvallende nieuwe opdracht beet

13:00
Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s) De derde helft

Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s)

10:00
3
Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel

Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel

09:30
Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk

Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk

08:30
8
Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege Reactie

Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege

08:00
8
De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet" Reactie

De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet"

07:30
42
In het hoofd van Vincent Mannaert en... een 'parttime'-statuut als Rode Duivel voor Thibaut Courtois Analyse

In het hoofd van Vincent Mannaert en... een 'parttime'-statuut als Rode Duivel voor Thibaut Courtois

22:30
2
🎥 Rode Duivels lachen met Trump: opvallende viering na de match

🎥 Rode Duivels lachen met Trump: opvallende viering na de match

05:48
2
Zulte Waregem troeft onder meer Standard en Antwerp af

Zulte Waregem troeft onder meer Standard en Antwerp af

09:00
3
Eerste WK-goal op zijn 33ste én een assist van... de VS: Hans Vanaken glundert na kwalificatie Reactie

Eerste WK-goal op zijn 33ste én een assist van... de VS: Hans Vanaken glundert na kwalificatie

06:30
1
"Een onrecht wordt altijd wel rechtgezet"

"Een onrecht wordt altijd wel rechtgezet"

05:13
3
🎥 België stuurt VS met 1-4 naar huis na alle heisa, kapitein Tielemans geeft duidelijke reactie Reactie

🎥 België stuurt VS met 1-4 naar huis na alle heisa, kapitein Tielemans geeft duidelijke reactie

04:37
1
Puur zaken of emotie? Antwerp-boegbeeld stelt zich vragen bij de bedoelingen van Wouter Vandenhaute

Puur zaken of emotie? Antwerp-boegbeeld stelt zich vragen bij de bedoelingen van Wouter Vandenhaute

07:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 1
Arsenal Arsenal 21/08 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 22/08 Manchester United Manchester United
Ipswich Town Ipswich Town 22/08 Sunderland Sunderland
Everton Everton 22/08 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 22/08 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 22/08 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 23/08 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 23/08 Bournemouth Bournemouth
Newcastle United Newcastle United 23/08 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 24/08 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond fierce fierce over BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag El Malvario El Malvario over "On ne peut pas être satisfait pour le moment" : Wesley Sonck refuse de parler de tournoi réussi Eldonte Eldonte over Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS Venom#13 Venom#13 over Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig JaKu JaKu over De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet" cartman_96 cartman_96 over Een ongeziene leegloop: ook doelman Antwerp kan vertrekken JaKu JaKu over Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel Swakke25 Swakke25 over ‘Nieuwe job voor Olivier Renard: opvallende topfunctie lonkt’ Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Argentinië - Egypte: 3-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved