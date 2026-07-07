Het héél harde verdict is bevestigd: Amadou Onana staat voor een héél lang én zwaar revalidatieproces

Amadou Onana staat voor een lang én zwaar revalidatieproces. De middenvelder van Aston Villa liep een zware knieblessure op in de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België.

Enkele ogenblikken geleden viel het gevreesde persbericht van de Belgische voetbalbond in onze mailbox. De KBVB bevestigt de zware blessure van Amadou Onana en komt meteen met een eerste berichtgeving over het herstel.

"De medische onderzoeken hebben helaas bevestigd dat Onana een ruptuur van de voorste kruisband heeft opgelopen", aldus Brahim Hacene. "Dat is bijzonder zwaar nieuws voor Onana én voor het team."

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Onana staat voor een lang én intensief revalidatietraject. Zijn afwezigheid wordt geschat op acht maanden tot een jaar. Met andere woorden: het nieuwe seizoen lijkt al voorbij voor de Rode Duivel vooraleer het begonnen is.

"We hebben onmiddellijk overleg gepleegd met Amadou en Aston Villa om de beste aanpak voor zijn herstel af te spreken", gaat de Belgische bondsdokter verder. "De komende dagen zullen we het traject verder bepalen."

Amadou Onana blijft (voorlopig) bij de Belgische selectie

Komende vrijdag kijken de Rode Duivels Spanje in de ogen. De inzet: een plaats in de halve finale op het WK. Onana zal tijdens die wedstrijd op de eerste rij zitten om zijn ploegmaats te steunen.



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In overleg met Onana en zijn club werd namelijk beslist dat de middenvelder bij de Belgische selectie zal blijven. Deze beslissing wordt uiteraard opnieuw bekeken na de wedstrijd tegen Spanje.