🎥 Courtois wil doorgaan bij Rode Duivels na uitschakeling, maar... aan zijn voorwaarden

Thibaut Courtois heeft na de uitschakeling tegen Spanje verrassend open gesproken over zijn toekomst bij de Rode Duivels. Waar de doelman voor het WK nog liet verstaan dat stoppen als international vrij waarschijnlijk was, klinkt hij vandaag een pak minder stellig.

Eén zaak maakte hij wel duidelijk: zijn beslissing zal niet alleen van hem afhangen.

Na afloop ging Courtois eerst dieper in op de blessure die hem dwong de kwartfinale vroegtijdig te verlaten. De doelman voelde tijdens de wedstrijd dat er iets niet goed zat, maar wilde ondanks de pijn blijven staan. "Na mijn eerste reddingen voelde het nog redelijk goed aan. Maar toen ik opnieuw een lange bal moest trappen, voelde ik dat het erger werd. Ik wilde eigenlijk nog doorgaan, zolang ik niet voortdurend moest uittrappen."

Ik had kunnen verder spelen

De medische staf liet hem uiteindelijk verder spelen zonder lange uittrappen, maar na overleg besliste Rudi Garcia toch om hem naar de kant te halen. "Dat is de keuze van de trainer. Op een WK wil je natuurlijk alleen spelers op het veld die honderd procent fit zijn. Dat begrijp ik ook. Senne Lammens is bovendien een uitstekende doelman."

Na het toernooi wacht nu een ander belangrijk gesprek: dat over zijn toekomst als international. Courtois ziet een tussenoplossing wel zitten. "Misschien zou het goed zijn om een jaar rust te nemen tijdens de Nations League. Zo kan ik mijn lichaam wat recupereren en daarna terugkeren voor de WK-kwalificaties."

Courtois wil de Nations League overslaan

Toch benadrukt hij dat de bal niet alleen in zijn kamp ligt. "Uiteindelijk is dat iets waarover we met de coach en Vincent Mannaert moeten praten. Het hangt ook af van wat de federatie wil. Als zij dat niet zien zitten, dan zal ik moeten nadenken of het nog zin heeft om door te gaan."



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De voorbije zes weken hebben zijn kijk alleszins veranderd. Courtois genoot zichtbaar van het WK en voelde opnieuw de verbondenheid met de nationale ploeg. "Mijn familie zei ook dat ze me lang niet zo gelukkig hadden gezien. Ik heb enorm genoten van deze groep. Na de moeilijke tornooien van 2022 en 2024 deed dit echt deugd."

Daardoor lijkt een afscheid minder waarschijnlijk dan enkele maanden geleden. "Misschien is de kans nu groter dat ik doorga dan dat ik stop. Maar eerst moeten we rustig samenzitten met de coach en de bond. Daarna zullen we beslissen wat het beste is voor iedereen."