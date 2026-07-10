Peter Vandenbempt heeft duidelijke boodschap voor Garcia: "Ik zou hem laten starten"

België staat vrijdagavond voor zijn grootste test op dit WK. Spanje maakte voorlopig nog niet altijd indruk, maar blijft volgens Peter Vandenbempt absolute wereldtop. Bij de Rode Duivels draait alles intussen om de keuzes van Rudi Garcia.

De Rode Duivels nemen het straks op tegen Spanje in de kwartfinales van het WK. Het wordt de grootste wedstrijd van onze nationale ploeg in de voorbije jaren, met ook een bijzonder grote tegenstander.

De Spanjaarden waren voor het tornooi topfavoriet, maar konden nog niet écht de pannen van het dak spelen. "Ik ben akkoord als men zegt dat Spanje op dit toernooi nog niet het niveau van twee jaar geleden haalde", opent Peter Vandenbempt bij Sporza. "Maar zelfs een niveautje lager zijn ze absolute wereldtop."

"Ze zijn een favoriet om dit WK te winnen. Ik acht de Duivels niet volstrekt kansloos, maar het is zonder twijfel de zwaarste tegenstander tot dusver", gaat hij verder over onze tegenstander van vrijdagavond. Maar in eerste instantie zal er naar de eigen ploeg worden gekeken.

Garcia kreeg al meermaals gelijk

Bondscoach Rudi Garcia verraste met zijn opstelling tegen de VS. Geen Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku of Jérémy Doku in de basis. Toch bleken al zijn beslissingen goed uit te pakken. Net als zijn wissels tegen Senegal.

"Ik ga geen uitspraken meer doen over Garcia en steun elke beslissing die hij neemt. Wat het ook wordt, voor mij is het allemaal goed. Volgens mij zal hij nu nog aan het nadenken zijn over zijn ploeg", gaat de commentator verder met een grijns.



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De Bruyne vormt het grootste vraagteken

Het grootste vraagteken is nu of Kevin De Bruyne al dan niet in de basis zal staan. Vandenbempt is echter duidelijk. "Ik zou toch met De Bruyne starten", zegt hij. "Je gaat sowieso teruggedrongen worden, maar tegelijk moet je ook proberen voetballen en snel omschakelen. Daar lijkt De Bruyne met zijn ervaring de ideale man voor."

Voor Garcia wordt het dus opnieuw een avond waarop elke keuze zwaar zal doorwegen. De bondscoach verraste al meermaals en kreeg telkens gelijk