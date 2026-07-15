'Dubbele opsteker, maar nog veel twijfels bij RSC Anderlecht richting Europa'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Dubbele opsteker, maar nog veel twijfels bij RSC Anderlecht richting Europa'
Foto: © photonews
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Terwijl Hammarby door de competitie begint te razen in Zweden, gaat het bij RSC Anderlecht voorlopig nog iets gezapiger. Toch zal paars-wit klaar moeten zijn voor de strijd als het niet opnieuw Europees een enorm blauwtje wil gaan oplopen. En dus is er werk aan de winkel voor de spelers en de staff.

Over een dikke week begint paars-wit aan zijn Europese campagne. Terwijl Hammarby in Zweden sinds het herbeginnen van de competitie aan 6 op 6 zit, is het bij RSC Anderlecht toch vooral kijken naar wat er allemaal nog moet gebeuren.

Met Giulian Biancone, Lukas Ambros en Léo Pétrot zijn er al drie nieuwkomers uit de hoed getoverd door Antoine Sibierski. Geen absoluut ronkende namen en dus is het de vraag hoe ze in het radarwerk van de nieuwe coach zullen worden verwerkt.

RSC Anderlecht recupereert Saliba en Huerta

Bovendien moest die de voorbije weken door onder meer het WK nog heel wat spelers missen, al is er wat dat betreft toch ook wat goed nieuws te melden. Volgens Het Laatste Nieuws gaan Nathan Saliba en César Huerta dit weekend aansluiten bij de club. Zij zijn terug van het WK in Canada.

Of ze klaar zijn om volgende week donderdag tegen de Zweden te spelen? Dat zal nog moeten blijken, maar mogelijk trekken ze wel mee voor de belangrijke wedstrijd in de voorrondes van de Europa League. Een opsteker voor coach Bruno.

Werk aan de winkel voor Vitor Bruno bij RSC Anderlecht

Temeer diverse andere spelers er al zeker niet bij zullen zijn. Lucas Hey en Ilay Camara liepen een breukje in de voet op - zij hebben de komende maanden enkel maar te revalideren. Ook Sardella is nog out met een spierblessure.

En dus is er werk aan de winkel voor Vitor Bruno, die binnenskamers zeker al te horen zal hebben gekregen dat er weinig ruimte voor falen is. Een herhaling van het scenario van vorig seizoen met de Europese dubbele uitschakeling is absoluut uit den boze.

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César Huerta
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