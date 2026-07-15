Garcia nog meer onder vuur? Ferme uitspraak van kiné over blessure Courtois én Tielemans

Het was misschien wel hét moment van het afgelopen WK: Thibaut Courtois die naar de kant moest tijdens de wedstrijd tegen Spanje. Nochtans had hij zelf aangegeven dat hij nog wel verder kon, ook al was ver trappen moeilijk. Nu komt de kinesist van de Rode Duivels met meer nieuws.

De blessure van Courtois was misschien wel hét omslagpunt voor de WK-kansen van ons land. Bij de Rode Duivels groeide het uit tot één van de meest besproken momenten van het hele WK. In de kwartfinale tegen Spanje ging Courtois op het veld zitten. Hij had duidelijk last van zijn bovenbeen en kon niet meer normaal uittrappen.

Bondscoach Rudi Garcia besloot daarop om hem naar de kant te halen. Senne Lammens kwam in zijn plaats tussen de palen. Die wissel kreeg achteraf enorm veel aandacht, zeker omdat Lammens nadien in de fout ging bij het beslissende tegendoelpunt van Spanje.

Discussie over blessures Tielemans en Courtois laait op

Na de wedstrijd gaf Courtois zelf aan dat hij niet had gezegd dat hij niet meer verder kon. Volgens de doelman had hij enkel laten weten dat hij niet meer normaal kon uittrappen, maar nog wel in doel had kunnen blijven staan. En dus kwam er discussie.

Veel discussie, zeker nu blijkt dat Courtois bij Real Madrid niet eens de voorbereiding zal moeten missen omdat het maar over een heel kleine blessure in het been gaat. Een domper, zoveel is duidelijk. Nu is er ook meer nieuws gekomen over hem én over de blessure van Tielemans.

Kinesist is formeel: wissel Courtois was niet per se nodig

"Toen Courtois op de grond ging zitten, ben ik samen met ploegdokter Brahim Hassene het veld opgelopen. Dan volgde meteen die tweede drankpauze. In dat momentum heeft de coach, die Senne Lammens al had laten opwarmen, beslist om te wisselen. Thibaut heeft dat zelf niet gevraagd en de dokter noch ikzelf hadden het geadviseerd", is kinesist James Van Gemert formeel.



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En ook over Youri Tielemans had hij nog wat te zeggen in Gazet van Antwerpen: "Wellicht was het pijntje dat hij voelde aan de adductoren het gevolg van overbelasting. Onze coach geeft er de voorkeur aan om alleen spelers op te stellen die 100 procent fit zijn. Ook Kevin De Bruyne is zo eens aan de kant gebleven."