Gentenaar (ex-Lokeren, Charleroi en Kortrijk) bezorgt zijn team in minuut 94 nog CL-kwalificatie

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Gentenaar (ex-Lokeren, Charleroi en Kortrijk) bezorgt zijn team in minuut 94 nog CL-kwalificatie
Foto: © photonews
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Gisterenavond vielen in een deel van de eerste voorrondes van de Champions League de beslissingen in de terugwedstrijden. Het zal een avond worden die Amine Benchaib zich nog lang zal herinneren. Hij scoorde in minuut 94 een levensbelangrijk doelpunt.

Terwijl iedereen alleen maar oog had voor Frankrijk - Spanje, stonden er elders ook affiches op het programma, al kregen die veel minder aandacht: de terugwedstrijden van verschillende eerste voorrondes van de Champions League. En daarbij vielen er nog heel wat late ontknopingen. Een Belg werd de held van één van die duels: Amine Benchaib schonk Kauno Žalgiris op het nippertje de kwalificatie voor de tweede voorronde.

De 28-jarige Gentenaar brak destijds door bij Lokeren en waagde daarna zijn kans bij Charleroi, waar hij weinig aan spelen toekwam. In 2021 trok hij naar Kortrijk om de minuten te krijgen die hij onder Karim Belhocine en later Edward Still in het Mambourg amper maakte, maar ook bij de Kerels kreeg de offensieve middenvelder niet veel kansen om zijn kwaliteiten te tonen. Daarna blies hij zijn carrière nieuw leven in in Roemenië, bij Mioveni en vervolgens Farul. Zijn omzwervingen brachten hem uiteindelijk naar Litouwen.

Om verder geschiedenis te schrijven in het Litouwse voetbal

Na een passage van zes maanden bij Panevezys tekende de ex-Zebra in januari 2025 bij Kauno Zalgiris. Met die club werd hij vorig jaar kampioen en daar speelt hij vandaag nog steeds. In de heenwedstrijd tegen FC Drita had Benchaib de score geopend, waarna de Kosovaarse landskampioen in de tweede helft langszij kwam. Alles lag dus nog open. Kauno Žalgiris kwam in de return snel op voorsprong, maar Drita antwoordde opnieuw met twee goals en nam zo de leiding.

Virtueel uitgeschakeld kwam de club uit Vilnius de hete Kosovaarse sfeer tien minuten voor tijd afkoelen met de gelijkmaker. En net toen iedereen zich op verlengingen begon in te stellen, dwongen de bezoekers nog een penalty af. Amine Benchaib nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde de doelman de verkeerde hoek in, na een aanloop die de spanning alleen maar deed oplopen. 2-3 werd de eindstand: Kauno Žalgiris stoot dus door naar de tweede voorronde!

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