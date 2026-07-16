Een 16- of 17-jarige in de basis bij Anderlecht tegen Hammarby?

Nog een week en dan staat RSC Anderlecht al voor een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. In de tweede voorronde van de Europa League wacht Hammarby, een dubbele confrontatie die paars-wit absoluut moet overleven. Toch oogt de kern van Vitor Bruno allesbehalve afgewerkt.

De Brusselaars boekten woensdag wel een knappe oefenzege tegen AZ (0-1), nadat eerder ook NEC werd verslagen. De nieuwe coach laat een frisse wind waaien door Neerpede en krijgt daarvoor ook de waardering van de supporters. Vooral omdat hij zonder schroom jongeren kansen geeft. Maar net daar schuilt ook het probleem.

Heel jonge flanken

Tijdens de voorbereiding kregen onder meer Joshua Nga Kana (17) en Jayden Onia Seke (16) heel wat speelminuten. Dat zijn talenten waar Anderlecht veel van verwacht, maar de vraag is of zij nu al klaar zijn om een Europese kwalificatiematch te dragen en/of een belangrijke rol te spelen in de competitie.

Op de rechterflank zijn zij momenteel zelfs de voornaamste offensieve opties. Links liggen de kaarten niet veel beter. Daar moeten Tristan Degreef en Adriano Bertaccini voor de creativiteit zorgen.

Dat zijn zeker geen pannekoeken, maar voor een club met de ambities van Anderlecht blijft het opvallend mager gezien het gebrek aan snelheid bij de ene en de onvoorspelbaarheid van de andere. Zeker met de competitie die op 7 augustus van start gaat.

Maamar wordt de rechtsachter

Vitor Bruno lijkt zijn basiself stilaan gevonden te hebben. Colin Coosemans blijft uiteraard onder de lat staan, terwijl Ali Maamar de voorkeur lijkt te krijgen als rechtsachter. Die werd eerder wel getipt als één van de jongens die mocht vertrekken, maar door de blessures van Camara en Sardella moet blijven.





Centraal achterin vormen Biancone en Pétrot wellicht het duo, met Augustinsson op de linkerflank. Op het middenveld lijkt vooral Enric Llansana opnieuw een belangrijke rol te krijgen.

Dat is op zich opmerkelijk. De Nederlander verdween vorig seizoen steeds meer uit beeld, maar onder Bruno lijkt hij opnieuw helemaal in de plannen te passen. Tegen AZ maakte hij een degelijke indruk en alles wijst erop dat hij volgende week ook tegen Hammarby aan de aftrap zal verschijnen. Of de nieuwe Tsjech, Lukas Ambros, al in aanmerking komt voor een basisplaats is nog maar de vraag.

Nog altijd op zoek naar flankaanvallers

Het grootste werkpunt blijft echter de aanval. Anderlecht zoekt al weken naar extra kwaliteit op de flanken en dat dossier is nog altijd niet afgerond.

De naam van Baiaram blijft nadrukkelijk circuleren, maar zelfs als paars-wit deze week nog een akkoord zou bereiken, lijkt het uitgesloten dat hij al klaar geraakt voor de heenwedstrijd tegen Hammarby. De Roemeen speelde deze week nog een Europese wedstrijd met Universitatea Craiova en zou eerst nog moeten integreren in de groep. Dat betekent dat Bruno wellicht opnieuw zal moeten rekenen op zijn jonge talenten.

Te vroeg voor de jeugd?

Dat hoeft op zich geen slechte zaak te zijn. De coach heeft tijdens de voorbereiding bewezen dat hij vertrouwen durft te geven aan de eigen jeugd, iets dat de Anderlecht-aanhang graag ziet en ook verwacht.

Maar Europese voorrondes zijn een ander verhaal dan oefenwedstrijden. Hammarby zit midden in zijn seizoen, beschikt over wedstrijdritme en zal fysiek topfit aan de aftrap verschijnen.

Nog werk aan de winkel

De vermoedelijke elf tegen Hammarby begint zich stilaan af te tekenen: Coosemans, Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson, Kana, Llansana, Cvetkovic, Nga Kana of Onia Seke, Degreef of Bertaccini en Sikan.

Dat is een ploeg met potentieel, maar ook met veel vraagtekens. Anderlecht zal ongetwijfeld nog actief zijn op de transfermarkt, want extra kwaliteit op de flanken blijft absoluut noodzakelijk.

Alleen dreigt die versterking te laat te komen voor de eerste echte test van het seizoen. En dat maakt dat Vitor Bruno volgende week donderdag wellicht met een elftal aan de aftrap verschijnt dat veel talent bezit, maar nog verre van afgewerkt is.