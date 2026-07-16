Jean Kindermans zet Neerpede opnieuw naar zijn hand: oude vertrouweling is daarbij belangrijk

De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht was al een van de opvallendste beslissingen van deze zomer. Nu krijgt de voormalige jeugdbaas ook een van zijn belangrijkste vertrouwelingen opnieuw naast zich. Frédéric Delooz keert namelijk terug naar Neerpede.

Daarmee wordt steeds duidelijker welke richting Anderlecht met zijn jeugdopleiding uit wil. Dat de samenwerking met Tim Borguet intussen werd stopgezet, is daarbij veelzeggend. Borguet stond de voorbije jaren aan het hoofd van de jeugdopleiding, maar onder de nieuwe sportieve leiding wordt resoluut gekozen voor een andere koers. Kindermans krijgt opnieuw de sleutels van Neerpede in handen en begint de volledige structuur naar zijn visie te hervormen.

De terugkeer van Delooz past perfect in dat plaatje. Hij is veel meer dan zomaar een jeugdtrainer. Binnen de opleiding geldt hij als een specialist in het begeleiden en vormen van coaches. Zijn taak wordt om ervoor te zorgen dat alle trainers opnieuw volgens dezelfde voetbalvisie werken, van de jongste jeugd tot de RSCA Futures.

Iedereen aan hetzelfde zeel laten trekken

Dat was jarenlang net een van de grote sterktes van Anderlecht. Onder Kindermans wist iedere trainer perfect welke principes hij moest hanteren. Technisch verzorgd voetbal, dominante balcirculatie en individuele ontwikkeling stonden centraal. Tegelijk werd ook een winnaarsmentaliteit geëist: talent alleen volstond niet, spelers moesten leren om elke wedstrijd te willen winnen.

Net dat gevoel was de voorbije seizoenen stilaan verdwenen. Niet alleen stroomden minder spelers probleemloos door naar de A-kern, ook de resultaten van verschillende jeugdploegen gingen achteruit. Dat bleef misschien wat onder de radar, maar intern werd die neerwaartse trend wel degelijk als een zorgpunt beschouwd.

Absolute winnaarsmentaliteit moet terugkeren

Kindermans wil daarom terug naar het model waarmee Anderlecht jarenlang de referentie was in België. Jonge spelers moeten opnieuw opgroeien in een omgeving waar winnen de norm is, zonder daarbij de technische opleiding uit het oog te verliezen. De filosofie luidt dat wie op jonge leeftijd leert omgaan met druk en verwachtingen, later ook beter gewapend is om de stap naar het eerste elftal te zetten.





Delooz moet daarin een sleutelrol spelen. Als opleider van de coaches zal hij ervoor zorgen dat alle trainers opnieuw dezelfde accenten leggen en dezelfde cultuur uitdragen. Zo moet de identiteit van Neerpede opnieuw herkenbaar worden, ongeacht welke leeftijdscategorie aan het werk is.