Komst Kindermans heeft verstrekkende gevolgen: verschillende pionnen weg bij Anderlecht

RSC Anderlecht heeft opnieuw een grote verandering doorgevoerd in zijn organogram. Daarbij zijn een aantal pionnetjes de deur gewezen. En zo gaat de stoelendans verder met onder meer het vertrek van Tim Borguet en Isabelle Vanden Eede.

"Na zes seizoenen neemt Tim Borguet afscheid van de club. De beslissing om de samenwerking te beëindigen werd de voorbije weken in onderling overleg en met wederzijds respect genomen. RSC Anderlecht is Tim bijzonder dankbaar voor zijn bijdrage en engagement", opende RSC Anderlecht een persbericht op de eigen webstek.

"Tim was achttien jaar geleden al actief bij paars-wit als jeugdscout onder Jean Kindermans. In juni 2020 keerde hij terug als Chief Marketing, waarna hij in 2024 de overstap maakte naar de sportieve werking, eerst als Chief Academy en een jaar later als CEO Sports."

Ook Isabelle Vanden Eede moet vertrekken bij Anderlecht

"Als Chief Marketing speelde hij een sleutelrol in de heropleving van de commerciële activiteiten en de identiteit van de club. Binnen het sportieve departement zette hij zijn strategische expertise in om de verdere ontwikkeling van de club mee vorm te geven, met Neerpede als centraal fundament voor duurzaam succes."

Ook Isabelle Vanden Eede moet vertrekken bij Anderlecht: "Isabelle Vanden Eede werd in september 2025 aangesteld als CEO Non-Sports. Na een herziening van de organisatiestructuur hebben Isabelle en de club, in onderling overleg, beslist om afzonderlijke wegen te gaan. De commerciële en operationele departementen zullen na haar vertrek anders worden aangestuurd. De club bedankt Isabelle voor haar inzet en engagement tijdens het afgelopen seizoen en wenst haar alle succes in het verdere verloop van haar carrière."

Terugkeer van Frédéric Delooz bij RSC Anderlecht



"Na de terugkeer van Jean Kindermans als hoofd van de jeugdopleiding wordt Frédéric Delooz opnieuw Head of Coaching. Frédéric was eerder al in deze rol actief, na een lange periode als jeugdcoach. Hij zal opnieuw instaan voor de begeleiding en ontwikkeling van onze jeugdcoaches, en samen met Jean waken over de opleidingsvisie van RSCA", klinkt het nog bij paars-wit. Opnieuw een paar stevige veranderingen zo bij Anderlecht. Dat Borguet niet ging blijven was na de komst van Jean Kindermans enkele weken geleden al zo goed als logisch, maar nu dus officieel.