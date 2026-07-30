Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Michael Frey, een toch wel vreemde transfer voor Antwerp: dit is waarom hij een tweede kans krijgt
Foto: © photonews
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Sommige voetballiefdes krijgen een tweede kans. Dat geldt nu ook voor Michael Frey. Sportief is de keuze begrijpelijk: de Zwitser kent de club, de competitie en de supporters. Toch is zijn terugkeer opvallend, want zijn eerste passage op de Bosuil eindigde niet echt in schoonheid.

Frey groeide tijdens zijn eerste periode bij Antwerp uit tot een absolute publiekslieveling. Na zijn uitleenbeurt aan Waasland-Beveren haalde de club hem in de zomer van 2021 definitief binnen. Het bleek meteen een schot in de roos. De Zwitserse spits combineerde kracht met een neus voor doelpunten en werd al snel een van de grote favorieten van de Antwerp-aanhang.

In zijn eerste volledige seizoen op de Bosuil was Frey nauwelijks af te stoppen. Hij scoorde 24 keer in alle competities en werd één van de belangrijkste spelers in het elftal. Zijn historische vijfklapper tegen Standard staat nog altijd in het geheugen van de Antwerp-supporters gegrift.

Ook de start van het seizoen 2022-2023 verliep veelbelovend. Toch veranderde alles in augustus. Frey liep een kuitblessure op en moest enkele wedstrijden missen. In die periode kreeg Vincent Janssen zijn kans in de spits. De Nederlander greep die meteen met beide handen en veroverde zijn plaats in de basis.

Toen Frey terug fit was, veranderde er weinig. Janssen bleef de voorkeur krijgen en groeide uit tot de vaste nummer negen van Antwerp. Dat was voor Frey moeilijk te aanvaarden. De Zwitser was ervan overtuigd dat hij zijn plaats opnieuw moest kunnen innemen en kon maar moeilijk leven met zijn nieuwe rol als invaller.

Frey wilde weg bij Antwerp

De situatie zorgde voor frustratie bij de spits. Frey was naar verluidt bijzonder misnoegd over het feit dat hij zijn basisplaats kwijt was en drong vanaf dan aan op een vertrek. Toen Schalke 04 zich meldde, zag hij een kans om opnieuw op een hoger niveau aan de slag te gaan.

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Antwerp werkte mee aan een uitleenbeurt naar Duitsland, maar dat avontuur draaide anders uit dan gehoopt. Frey kon niet scoren voor Schalke en kon de Duitse club niet behoeden voor degradatie uit de Bundesliga. Bij zijn terugkeer naar de Bosuil was de situatie echter niet veranderd. Janssen was nog altijd de eerste keuze en voor Frey leek er geen toekomst meer.

Uiteindelijk vertrok hij definitief en leek zijn Antwerp-verhaal afgesloten. Net daarom is zijn terugkeer vandaag zo opvallend.

Tweede kans op de Bosuil

De omstandigheden zijn nu helemaal anders. Antwerp zocht een ervaren spits die de Belgische competitie kent en meteen inzetbaar is. Frey kent de club, de stad en de verwachtingen op de Bosuil als geen ander.

Toch blijft het een opmerkelijke hereniging. Niet alleen omdat Frey destijds zelf weg wilde, maar ook omdat zijn vertrek destijds gepaard ging met heel wat frustratie. Waar de samenwerking in 2023 leek vastgelopen, krijgen beide partijen nu een kans om het verhaal een ander einde te geven.

Voor Antwerp hopen ze vooral dat de versie van Frey uit 2021 en begin 2022 opnieuw opstaat: de agressieve spits die verdedigers pijn deed, duels won en doelpunten maakte. Voor de Zwitser wordt het een kans om te bewijzen dat hij nog altijd de spits kan zijn die de Bosuil ooit in zijn armen sloot.

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