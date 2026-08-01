Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

Eerlijk? Momodou Sonko speelde geen onvergetelijke wedstrijd tegen LNZ Cherkasy voor KAA Gent. Zijn invalbeurt was niet indrukwekkend. En toch zal zijn naam mogelijk voor een deeltje altijd verbonden blijven aan deze Europese campagne.

Door de twee missers van LNZ Cherkasy mocht Momodou Sonko als vierde strafschopnemer meteen de beslissende elfmeter omzetten. En dat deed hij op knappe wijze: 4-2, over en sluiten en KAA Gent naar de volgende voorronde van de Conference League.

Doordat IFK Göteborg het met 1-3 haalde bij Levadia Tallinn - ook al na verlengingen - mag Sonko volgende week naar zijn 'eigen land' voor een duel met de Zweden, met als inzet de laatste voorronde van de Conference League.

Momodou Sonko voelde geen druk voor strafschop

"Hoe het voelde om die beslissende strafschop te kunnen trappen en om te zetten? Dat voelde heerlijk. De druk viel echter goed mee", aldus de Zweed vol vertrouwen. Opvallend: Sonko had nog niet meteen door dat hij nu naar Zweden mocht.

Levadia Tallinn had de heenwedstrijd in Zweden gewonnen, dus ergens hadden ze bij de Buffalo's misschien aan iets anders gedacht. "Het is wel leuk dat we naar Zweden kunnen. Mijn familie woont er, dus het zal leuk zijn om hen te kunnen zien en daar te spelen als ze kunnen komen kijken."

IFK Göteborg, een historische club



"Stap per stap zullen we vooruitgang boeken. Het seizoen is nog lang en het is nog vroeg." Sonko & co willen nu tegen Göteborg een volgende stap zetten tegen een historische club, die toch al heel wat adelbrieven kan voorleggen doorheen de geschiedenis. Dit seizoen gaat het wat minder bij IFK en dus heeft Sonko vertrouwen. Hij hoopt er dan ook op een overwinning.