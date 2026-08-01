Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
| Reageer
Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1893

Eerlijk? Momodou Sonko speelde geen onvergetelijke wedstrijd tegen LNZ Cherkasy voor KAA Gent. Zijn invalbeurt was niet indrukwekkend. En toch zal zijn naam mogelijk voor een deeltje altijd verbonden blijven aan deze Europese campagne.

Door de twee missers van LNZ Cherkasy mocht Momodou Sonko als vierde strafschopnemer meteen de beslissende elfmeter omzetten. En dat deed hij op knappe wijze: 4-2, over en sluiten en KAA Gent naar de volgende voorronde van de Conference League.

Doordat IFK Göteborg het met 1-3 haalde bij Levadia Tallinn - ook al na verlengingen - mag Sonko volgende week naar zijn 'eigen land' voor een duel met de Zweden, met als inzet de laatste voorronde van de Conference League.

Momodou Sonko voelde geen druk voor strafschop

"Hoe het voelde om die beslissende strafschop te kunnen trappen en om te zetten? Dat voelde heerlijk. De druk viel echter goed mee", aldus de Zweed vol vertrouwen. Opvallend: Sonko had nog niet meteen door dat hij nu naar Zweden mocht.

Levadia Tallinn had de heenwedstrijd in Zweden gewonnen, dus ergens hadden ze bij de Buffalo's misschien aan iets anders gedacht. "Het is wel leuk dat we naar Zweden kunnen. Mijn familie woont er, dus het zal leuk zijn om hen te kunnen zien en daar te spelen als ze kunnen komen kijken."

IFK Göteborg, een historische club


"Stap per stap zullen we vooruitgang boeken. Het seizoen is nog lang en het is nog vroeg." Sonko & co willen nu tegen Göteborg een volgende stap zetten tegen een historische club, die toch al heel wat adelbrieven kan voorleggen doorheen de geschiedenis. Dit seizoen gaat het wat minder bij IFK en dus heeft Sonko vertrouwen. Hij hoopt er dan ook op een overwinning.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Momodou Sonko

Meer nieuws

Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit Reactie

Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit

08:00
Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken? Analyse

Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken?

07:00
🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert Reactie

🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert

07:20
1
FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

07:43
OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

07:30
Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

06:30
De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

06:00
Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa Reactie

Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa

23:50
1
KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

21:30
7
Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht" Reactie

Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht"

23:23
3
Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

23:00
11
Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

22:38
🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

22:00
Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

21:00
2
DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

20:30
Doku laat zich helemaal gaan

Doku laat zich helemaal gaan

20:00
7
DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis

DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis

19:20
Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"

Het opvallende wapen van Davy Roef: "Al twaalf jaar geleden dat ik nog naar school ging hé"

16:00
Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

18:40
DONE DEAL: Jeugdspeler Club Brugge heeft na periode bij Essevee verrassende nieuwe ploeg beet

DONE DEAL: Jeugdspeler Club Brugge heeft na periode bij Essevee verrassende nieuwe ploeg beet

18:00
Hoe Erling Haaland (dankzij United-fan!) plots op nummer 1 staat ... in de hitlijsten

Hoe Erling Haaland (dankzij United-fan!) plots op nummer 1 staat ... in de hitlijsten

17:30
PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

16:30
5
DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract

DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract

15:30
5
BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge

BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge

14:00
2
Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje

Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje

15:00
1
Stijn Stijnen haalt uit en haalt speler weg bij ... Southampton

Stijn Stijnen haalt uit en haalt speler weg bij ... Southampton

14:40
Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

14:20
Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union

13:45
BREAKING: rechterhand Infantino heeft er plots genoeg van

BREAKING: rechterhand Infantino heeft er plots genoeg van

13:30
'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'

'Club Brugge mikt heel hoog en brengt bod uit van 13(!) miljoen euro, maar ...'

13:00
5
De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste

De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste

12:30
17
‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

‘KAA Gent haalt nieuwe middenvelder binnen: contract voor drie jaar’

31/07
4
Leipzig denkt aan Rode Duivel om vertrek van Diomandé op te vangen

Leipzig denkt aan Rode Duivel om vertrek van Diomandé op te vangen

12:00
Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

Mysterie in de Serie A: sterspeler spoorloos verdwenen, Instagram-verhalen verdwijnen ook

11:30
1
Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk Reactie

Deze gaat Anderlecht niet meer willen laten vertrekken: Neerpede-boy maakt grote indruk

11:00
3
"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

31/07
17

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Tweede voorronde (Terug)
Apollon Limassol Apollon Limassol 28/07 Dila Gori Dila Gori
Riga FC Riga FC 28/07 FK Vardar Skopje FK Vardar Skopje
Drita Drita 28/07 Floriana Floriana
Rapid Wien Rapid Wien 29/07 UE Santa Coloma UE Santa Coloma
Atletic Escaldes Atletic Escaldes 0-2 FC Vaduz FC Vaduz
FC Inter Turku FC Inter Turku 2-0 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Pyunik Pyunik 0-0 Debrecen Debrecen
Zira Zira 1-1 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond
Tampere TKT Tampere TKT P2-1 Stjarnan Gardabae Stjarnan Gardabae
Nomme Kalju Nomme Kalju 2-1 Shelbourne Shelbourne
Levadia Tallinn Levadia Tallinn 1-3* IFK Göteborg IFK Göteborg
Györi ETO Györi ETO 1-1 Atert Bissen Atert Bissen
Brann Brann 3-1 Universitatea Cluj Universitatea Cluj
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 0-1 Neftçi Neftçi
Žalgiris Vilnius Žalgiris Vilnius 7-2 Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi
Petrocub Petrocub 3-3 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
FK Velez Mostar FK Velez Mostar 0-3 Dunajska Streda Dunajska Streda
The New Saints The New Saints 1-0P Flora Tallin Flora Tallin
Derry City Derry City 0-1 Rijeka Rijeka
Ajax Ajax 4-1 Vojvodina FK Vojvodina FK
Shkendija 79 Shkendija 79 3-1 Bravo Bravo
Vestri Vestri 1-1 RFS RFS
Ballkani Ballkani 3-2P Bohemian FC Bohemian FC
Sion Sion 4-0 Bate Borisov Bate Borisov
UNA Strassen UNA Strassen 0-1 Partizan Belgrado Partizan Belgrado
Austria Wien Austria Wien 3-1 Liepāja Liepāja
GKS Katowice GKS Katowice 3-1 Žilina Žilina
CFR Cluj CFR Cluj 3-0 Alashkert Alashkert
Koper Koper 1-3P NSI NSI
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 3-0 Aluminij Aluminij
Hibernian Hibernian 4-1 Malisheva Malisheva
Sutjeska Sutjeska 1-2 Vitebsk Vitebsk

Nieuwste reacties

Caesar Cyriel Caesar Cyriel over 🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert .. .. over Club Brugge - Union SG: 1-1 .. .. over Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup Alleen maar mijn gedacht Alleen maar mijn gedacht over ‘Transfer dreigt volledig af te ketsen: Gustaf Nilsson wil maar één ding’ De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA André Coenen André Coenen over Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht" André Coenen André Coenen over Standard komt zaterdag met leuk nieuwtje Canard-i Canard-i over KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat Canard-i Canard-i over Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa Joe Joe over De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved