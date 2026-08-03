Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland
Foto: © photonews
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Anderlecht trekt voor zijn Europese opdracht naar een stadion waar verval en intimidatie hand in hand gaan. In het 28.000 plaatsen tellende Toumba wacht paars-wit een kolkende sfeer, al bewees Club Brugge twee jaar geleden dat de Griekse heksenketel te bedwingen valt.

Een betonnen kolos die duidelijk door de tand des tijds is aangetast, midden in een bijzonder dichtbevolkte wijk van Thessaloniki: welkom in Toumba. Het stadion is tegelijk berucht en gevreesd en beleeft een van zijn laatste Europese campagnes. De meer dan zestig jaar oude arena maakt binnenkort plaats voor een volledig nieuw stadion.

In afwachting van die opening – de werken zijn nog niet begonnen en een datum ligt dus niet vast – maken de spelers van Anderlecht kennis met een sfeer waar al vaak over gesproken is. Een atletiekpiste die beschadigd raakte door veldbestormingen en voorwerpen uit de tribunes, verroeste hekken, prikkeldraad rond het bezoekersvak en muren vol graffiti: dat is het decor dat paars-wit bij aankomst wacht.

In Toumba kan alles plots over je heen komen

Zodra de wedstrijd begint, verdwijnt de verouderde staat van het stadion naar de achtergrond. Toumba telt ‘maar’ 28.000 plaatsen en loopt daardoor bijzonder snel vol. Wanneer Hells Bells van AC/DC door de luidsprekers galmt, weten de spelers die uit de tunnel komen dat ze zich mogen schrap zetten.

Ze zullen ook snel kennismaken met Gate 4, de meest fanatieke ultrasgroep van de regio. Thessaloniki voelde zich jarenlang op allerlei vlakken achtergesteld tegenover hoofdstad Athene en maakte er altijd een erezaak van om zijn stem net iets luider te laten horen dan de rest. In Toumba betekent dat een muur van lawaai die tegenstanders vanaf de eerste minuut probeert te overweldigen.

“PAOK is heel bijzonder”, legt voormalig doelman Charles Itandje uit in L’Équipe. Hij speelde twee jaar voor de club. “Je voelt de vijandigheid voortdurend. In het hotel voor de wedstrijd, rond het stadion wanneer de spelersbus aankomt, werkelijk overal.”

Oscar Garcia maakte die vijandigheid nog van dichterbij mee. Voor hij trainer werd van OH Leuven, stond de Spanjaard onder meer aan het roer bij Olympiakos. Op 25 februari 2018 trok hij met zijn ploeg naar de hel van Toumba voor een cruciale wedstrijd in de titelstrijd. Die partij zou uiteindelijk nooit beginnen.

Toen Garcia naar zijn bank liep, gebeurde het ondenkbare. “Ik kreeg een rol kassatickets vol in het gezicht. Mijn lip lag open. Mensen dachten dat het om toiletpapier ging, maar gezien de blessure kan ik verzekeren dat dat niet zo was”, vertelde hij aan So Foot.

Garcia bracht vervolgens de nacht door in het ziekenhuis, waar hij onder toezicht van een neuroloog bleef. Hij hield er gevoeligheid aan het linker slaapgewricht, duizeligheid, nekpijn en misselijkheid aan over. De dader werd veroordeeld tot één jaar cel.

Anderlecht moet het voorbeeld van Club Brugge volgen

Anderlecht hoeft vermoedelijk niet te vrezen voor gelijkaardige projectielen. PAOK heeft zijn supporters duidelijk gemaakt dat dergelijke incidenten op het Europese toneel nog veel zwaarder worden bestraft.

Dat betekent niet dat de sfeer minder heet zal zijn. Rookbommen en vuurwerk horen er bijna standaard bij, zeker tijdens belangrijke wedstrijden. De thuisaanhang spaart daarbij zelden kosten of moeite.

Enkele maanden geleden veranderde Toumba nog in een ware vuurzee als eerbetoon aan zeven supporters die tragisch om het leven kwamen bij een verkeersongeval op weg naar Lyon.

Toumba is echter geen onneembare vesting. Twee jaar geleden won Club Brugge er nog met 0-2. Ferran Jutglà scoorde beide doelpunten, legde de vurige thuisaanhang het zwijgen op en loodste blauw-zwart naar de halve finales van de Conference League. Kan Anderlecht dat voorbeeld volgen?

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