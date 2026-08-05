Antoine Sibierski houdt zijn adem in: dit is waarom PAOK transferplannen van Anderlecht bepaalt

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Antoine Sibierski houdt zijn adem in: dit is waarom PAOK transferplannen van Anderlecht bepaalt
Foto: © photonews
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Anderlecht staat donderdag voor veel meer dan een Europese kwalificatiewedstrijd tegen PAOK. De dubbele confrontatie met de Grieken kan immers een bepalende invloed hebben op de rest van de transferzomer.

Een plaats in de volgende voorronde van de Europa League zou paars-wit namelijk meteen verzekeren van Europees voetbal tot minstens de winterstop. En dat zou sportief directeur Antoine Sibierski een veel sterkere positie geven op de transfermarkt, schrijft Le Soir.

Momenteel is de kern van Anderlecht nog verre van afgewerkt. De Brusselaars haalden deze zomer al onder meer Giulian Biancone, Théo Pétrot, Lukas Ambros en Oliver Antman binnen, maar intern leeft het gevoel dat er nog werk aan de winkel is. Vooral centraal achterin, op het middenveld, op de tienpositie, op de flank en in de spits wil Anderlecht zich nog versterken.

Europa als doorslaggevend argument

Net daarom is kwalificatie tegen PAOK zo belangrijk. Als Anderlecht de Grieken uitschakelt, mag het zich opmaken voor een play-off tegen Levski Sofia of Kairat Almaty. Zelfs als die laatste horde niet genomen wordt, is de club sowieso verzekerd van de competitiefase van de Conference League.

Dat betekent niet alleen extra inkomsten, maar ook sportieve zekerheid. Die miljoenen kunnen gebruikt worden om de selectie verder uit te bouwen, terwijl Europees voetbal ook een veel aantrekkelijker verhaal vormt voor spelers die nog overtuigd moeten worden om voor Anderlecht te kiezen.

Voor Sibierski zou dat een enorm voordeel zijn. De Fransman staat bekend om zijn creatieve aanpak op de transfermarkt, maar ook hij weet dat onderhandelingen een stuk eenvoudiger verlopen wanneer een club zekerheid kan bieden over Europese affiches tegen aantrekkelijke tegenstanders.

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Nog veel beweging verwacht

De transferzomer is bovendien nog lang niet voorbij in Neerpede. Hoewel Anderlecht al heel wat vertrekkers zag passeren, kunnen er de komende weken nog meer spelers vertrekken. Voor verschillende spelers wordt de markt nauwlettend gevolgd en een sterk bod kan de plannen snel wijzigen.

Dat geldt zeker voor enkele sterkhouders. Mihajlo Cvetkovic blijft één van de grootste talenten van de kern en ook Nathan Saliba heeft na zijn sterke WK indruk gemaakt bij buitenlandse clubs. Anderlecht wil hen het liefst houden, maar weet dat een uitzonderlijk bod altijd voor nieuwe discussies kan zorgen.

Ook aan de andere kant van de selectie kan nog heel wat gebeuren. Spelers die weinig perspectief hebben op speelminuten kunnen alsnog vertrekken, waardoor opnieuw ruimte ontstaat om de kern gerichter aan te vullen.

Financiële boost

Een bijkomende factor is de financiële situatie. Hoewel Anderlecht deze zomer al mooie transfers realiseerde, vloeien zulke transfersommen doorgaans gespreid over meerdere jaren binnen. De club kan dus niet zomaar onbeperkt investeren.

Europese inkomsten maken dan ook een groot verschil. Naast startpremies, televisiegelden en recette-inkomsten verhogen ze ook de financiële slagkracht tijdens de laatste weken van de transferperiode.

Daarom wordt de dubbele confrontatie met PAOK binnen Anderlecht als een sleutelmoment beschouwd. Winst betekent niet alleen een sportieve stap richting de Europa League, maar geeft Sibierski ook veel meer mogelijkheden om zijn selectie af te werken. Een uitschakeling zou daarentegen de onzekerheid laten aanslepen tot eind augustus en de transferplannen aanzienlijk bemoeilijken.

Voor Anderlecht staat er donderdag dus veel meer op het spel dan alleen een Europees ticket. De wedstrijd kan ook bepalen hoe ambitieus paars-wit zich de rest van deze transferzomer nog op de markt kan gedragen.

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