Enkel een uitgaande transfer kan de plannen wijzigen: Sibierski hakt cruciale knoop door bij RSC Anderlecht

Antoine Sibierski is volop aan het werk om RSC Anderlecht te verbouwen. De sportief directeur van paars-wit gaat echter niét mee in de roep om versterking op de backposities. De focus ligt op andere dossiers.

Met Lukas Ambros, Léo Petrot, Giulian Biancone en Oliver Antman heeft Antoine Sibierski deze zomer al vier inkomende transfers gerealiseerd. Daarnaast haalde de sportief directeur van RSC Anderlecht met Vitor Bruno uiteraard ook al een nieuwe coach.

Het huiswerk is echter nog niet af. Sibierski moet nog een oplossing zoeken voor enkele overbodige pionnen. Onder anderen Majeed Ashimeru, Alexis Flips en Mario Stroeykens lijken geen toekomst meer te hebben in het Lotto Park en beproeven hun geluk best bij een andere werkgever.

Daarnaast ligt er ook op inkomend vlak nog werk op de plank. Anderlecht wil zich in aanvallend opzicht nog versterken in de spits - Bruno wil de mogelijkheid om met twee spitsen te starten - én zoekt nog naar extra snelheid en creatiteit op de flanken. Daarnaast is er nog ruimte om centraal op het middenveld een kwaliteitsinjectie in te spuiten.

Versterking voor de backposities is niét langer aan de orde

Momenteel niét langer aan de orde: versterking voor backposities. De blessures van Ilay Camara en Killian Sardella zorgden even voor paniek in de paars-witte rangen, maar de recente prestaties van Ali Maamar op de rechtsback hebben voor rust gezorgd.

Ook op links vindt Sibierski dat de kern met Ludwig Augustinsson en Moussa Ndiaye voldoende gestofffeerd is. FC Schalke 04 wil laatstgenoemde héél graag terug naar Gelsenkirchen halen, maar de Duitse traditieclub heeft de financiële middelen niet. Het lijkt er dus op dat de 24-jarige Senegalees in Brussel zal blijven.





Enkel een uitgaande transfer kan voor een wijziging in de plannen zorgen

Enkel indien één van voorgenoemde pionnen de komende weken een transfer maakt zal Sibierski zich opnieuw over zijn lijst met potentiële versterkingen voor de backposities buigen. In het andere geval weet Colin Coosemans met welke defensie hij het dit seizoen zal moeten doen.