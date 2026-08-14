DONE DEAL: Standard troeft Anderlecht af voor middenvelder
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Standard de Liège zou plots interesse tonen in Ryan Fosso. Daardoor zouden de Rouches een speler in huis kunnen halen die eerder al op de radar stond van ... RSC Anderlecht. Het laatste woord lijkt nog niet gezegd in de zaak, want er zijn nog meer kapers op de kust voor de middenvelder.
DONE DEAL: Standard troeft Anderlecht af voor middenvelder
Er is een akkoord bereikt tussen Standard Luik, Sturm Graz en Ryan Fosso. De verdedigende middenvelder heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij de club. De Kameroense international (2 interlands), geboren op 17 juni 2002 in Lugano (Zwitserland) doorliep de jeugdopleiding van BSC Young Boys voordat hij in 2022 de overstap maakte naar FC Vaduz (78 wedstrijden, 8 doelpunten, 5 assists).
"Toen Standard Luik contact met me opnam, had ik het gevoel dat dit de juiste keuze was voor mij in deze fase van mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om dit nieuwe avontuur bij deze geweldige club aan te gaan en mijn kwaliteiten in dienst te stellen van het team", is Ryan Fosso heel tevreden op de webstek van Standard de Liège over de transfer.
Un nouveau n°6 à la maison. Ryan Fosso nous vient de Sturm Graz et a signé pour les 3 prochaines saisons. Bienvenue à Sclessin, Ryan. ✍️— Standard de Liège (@Standard_RSCL) August 14, 2026
📝 https://t.co/1gMqboYgJs pic.twitter.com/yBgW2Tzair
Standard de Liège zou plots interesse tonen in Ryan Fosso. Daardoor zouden de Rouches een speler in huis kunnen halen die eerder al op de radar stond van ... RSC Anderlecht. Het laatste woord lijkt nog niet gezegd in de zaak, want er zijn nog meer kapers op de kust voor de middenvelder.
Standard speurt verder naar versterking voor het middenveld en heeft na Casper De Norre - die niet over lijkt te mogen komen vanuit Engeland - nu ook ene Ryan Fosso op de radar gezet. Dat laat alvast transfergoeroe Sacha Tavolieri weten. De 24-jarige international van Kameroen speelt pas sinds januari bij Sturm Graz, maar maakt grote sier.
RSC Anderlecht hield Ryan Fosso een paar weken geleden ook in het oog als mogelijke versterking voor het middenveld. De 24-jarige Zwitser met Kameroense roots stond op de shortlist in het Lotto Park, maar paars-wit heeft nog geen concreet bod gedaan.
Standard wil Ryan Fosso van Sturm Graz in huis halen
De verdedigende middenvelder wordt dus gevolgd door meerdere clubs, al bevond het dossier zich nog in een verkennende fase wat paars-wit betreft. Onder meer Levante werd toen ook al genoemd als een mogelijke nieuwe bestemming voor Fosso.
Fosso maakte begin 2026 de overstap naar Sturm Graz. De Oostenrijkse club haalde hem weg bij Fortuna Sittard, waar hij anderhalf jaar onder contract stond. Fortuna had hem in de zomer van 2024 gratis overgenomen van FC Vaduz.
Veel kapers op de kust voor de jongeling van Sturm Graz Ryan Fosso
Bij Sturm Graz heeft hij meteen indruk gemaakt, onder meer met goede invalbeurten tegen het Hearts van Wouter Vrancken in de voorrondes van de Champions League. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op twee miljoen euro.
Het zou voor Standard een interessante deal kunnen worden als ze Fosso op definitieve basis zouden kunnen overnemen. Of Anderlecht ondertussen nog in de markt is voor de verdedigende middenvelder? Dat is nog niet geweten. De komende uren, dagen of weken zal er meer duidelijkheid komen in de zaak.
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