DONE DEAL: Standard troeft Anderlecht af voor middenvelder

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Standard de Liège zou plots interesse tonen in Ryan Fosso. Daardoor zouden de Rouches een speler in huis kunnen halen die eerder al op de radar stond van ... RSC Anderlecht. Het laatste woord lijkt nog niet gezegd in de zaak, want er zijn nog meer kapers op de kust voor de middenvelder.