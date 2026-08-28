Ajax komt naar Stayen: dit zijn de Conference League-tegenstanders van STVV en Gent

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ajax komt naar Stayen: dit zijn de Conference League-tegenstanders van STVV en Gent
Foto: © photonews
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STVV en KAA Gent weten welke Europese verplaatsingen en thuisavonden hen wachten. De Kanaries mogen zich onder meer opmaken voor een opvallende clash met Ajax, terwijl ook Gent enkele stevige en minder vertrouwde tegenstanders treft in de Conference League.

Na de Europa League-loting voor Anderlecht en Union SG kennen nu ook KAA Gent en STVV hun tegenstanders in de Conference League. Beide Belgische clubs krijgen zes wedstrijden voorgeschoteld, met voor STVV vooral één affiche die meteen in het oog springt.

De Kanaries belandden in de Conference League nadat ze het in de play-offs van de Europa League niet haalden van Omonia Nicosia. KAA Gent bereikte de League Phase wel via de eigen kwalificatiecampagne. De Buffalo’s schakelden Hibernian uit en verzekerden zich zo van Europees voetbal.

Ajax komt naar Stayen

STVV mag thuis meteen uitkijken naar een bijzonder duel met Ajax. Daarnaast ontvangt het ook Brann en Iberia 1999. Op verplaatsing wacht de ploeg reizen naar Lugano, Midtjylland en Hajduk Split. Vooral die laatste twee namen zorgen voor pittige uitwedstrijden, terwijl het duel met Ajax op Stayen ongetwijfeld de grootste blikvanger van de loting is.

Voor STVV wordt het bovendien de eerste volledige campagne in de leaguefase van dit Europese tornooi. Na de teleurstelling tegen Omonia krijgt de club dus alsnog zes wedstrijden om zich Europees te tonen.

Gent krijgt gevarieerde loting

KAA Gent ontvangt Rode Ster, Brann en Aarhus. De uitwedstrijden brengen de Buffalo’s naar Braga, KuPS Kuopio en Thun.

Ook daar zit behoorlijk wat variatie in. Rode Ster en Braga zijn de bekendste namen, terwijl verplaatsingen naar Finland en Zwitserland een heel ander soort opdracht opleveren.

Eerder op vrijdag werd ook al geloot voor de Europa League. Daar kennen Anderlecht en Union SG inmiddels hun acht tegenstanders. Met Gent en STVV in de Conference League zijn de Europese affiches voor de vier Belgische clubs nu dus compleet.

Vooral STVV kan zich opmaken voor een opvallende avond. Ajax op Stayen springt er duidelijk bovenuit, maar ook voor Gent liggen er enkele interessante duels klaar. Beide clubs weten nu waar ze aan toe zijn en kunnen hun Europese kalender verder inkleuren.

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