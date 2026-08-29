'Belangrijke voorwaarde voor knaltransfer Lukebakio'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
'Belangrijke voorwaarde voor knaltransfer Lukebakio'
Foto: © photonews
Word fan van SL Benfica! 122

Dodi Lukebakio kan Benfica na amper één seizoen alweer verlaten. De 28-jarige flankaanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Besiktas. Transferexpert Ekrem Konur komt met belangrijke details in het dossier.

Lorenz Lomme

'Belangrijke voorwaarde voor knaltransfer Lukebakio'

We schreven al over de interesse van Besiktas in Dodi Lukebakio (Benfica). Volgens L'Équipe voeren beide clubs gesprekken over een transfer. De Franse sportkrant had het daarbij over een mogelijke transfersom van 20 miljoen euro.

Volgens transferspecialist Ekrem Konur is daar niets van aan. De geruchten dat Besiktas bereid zou zijn om 20 miljoen euro op tafel te leggen, zijn volgens hem niet waar.

Bovendien hangt er ook een belangrijke voorwaarde vast aan de komst van Lukebakio. Besiktas zou de Rode Duivel enkel aan boord halen als Vaclav Cerny vertrekt. Pas dan zou de weg naar Istanbul open liggen voor onze landgenoot.

Dodi Lukebakio kan Benfica na amper één seizoen alweer verlaten. De 28-jarige flankaanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Besiktas, dat werk maakt van zijn komst. De Rode Duivel zou zo opnieuw van competitie kunnen veranderen, nadat hij pas in september 2025 Sevilla inruilde voor Portugal.

Lukebakio kende bij Benfica geen volledig zorgeloos eerste jaar. Een vervelende blessure remde hem af, waardoor hij niet altijd de continuïteit kon vinden waarop hij gehoopt had. Toch kwam hij inmiddels 27 keer in actie voor de Portugese club. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en zes assists.

Wat we vorige week aankondigden wordt nu veel concreter. L'Equipe bevestigt nu ook dat Benfica en Besiktas momenteel in gesprek over een definitieve transfer. Beide clubs zouden onderhandelen rond een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro, al is er voorlopig nog geen akkoord bereikt. Benfica betaalde zelf een jaar geleden ongeveer hetzelfde bedrag om Lukebakio weg te halen bij Sevilla.

Besiktas duwt door

Dat Besiktas bereid is stevig te investeren, maakt duidelijk dat de Turken Lukebakio als een belangrijke versterking zien. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 15 miljoen euro, terwijl zijn contract bij Benfica nog tot 2030 doorloopt.

Dit seizoen kwam de Belg in de eerste twee competitiewedstrijden telkens als invaller tussen de lijnen. Ook Europees kreeg hij minuten. In de Europa League-kwalificaties leverde hij tegen St. Gallen een assist af en scoorde hij tegen Hearts. Daarmee liet hij zien dat hij ondanks zijn beperkte basisplaatsen nog altijd rendement kan brengen.

Opnieuw een nieuwe stap?

Lukebakio heeft ondertussen ook heel wat internationale ervaring. Voor de Rode Duivels verzamelde hij 33 caps, waarin hij zes keer scoorde. Een transfer naar Turkije zou opnieuw een nieuwe omgeving betekenen in een carrière die hem al langs verschillende grote competities bracht.

Besiktas en Benfica moeten elkaar financieel nog vinden, maar de gesprekken zijn dus wel concreet. Voor Lukebakio kan de komende periode daardoor opnieuw bepalend worden. Na een seizoen waarin blessures hem afremden, lonkt mogelijk al een nieuw hoofdstuk in Istanbul.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
Dodi Lukebakio

Meer nieuws

LIVE - Speeldag 4 JPL: 600 fans van Essevee mee naar Westerlo: "Daarom moeten we sterk zijn"

LIVE - Speeldag 4 JPL: 600 fans van Essevee mee naar Westerlo: "Daarom moeten we sterk zijn"

15:40
10
'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond'

'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond'

15:30
1
'KAA Gent laat oog vallen op gewilde middenvelder uit Frankrijk'

'KAA Gent laat oog vallen op gewilde middenvelder uit Frankrijk'

14:40
Club Brugge krijgt duidelijkheid: speelschema Champions League officieel bekend

Club Brugge krijgt duidelijkheid: speelschema Champions League officieel bekend

14:10
'KRC Genk pakt uit: sterkhouder Cercle Brugge op komst'

'KRC Genk pakt uit: sterkhouder Cercle Brugge op komst'

13:18
5
Peter Vandenbempt kiest zijn favoriete collega: "De beste analist van het land"

Peter Vandenbempt kiest zijn favoriete collega: "De beste analist van het land"

12:30
Domper voor Antwerp: droomtransfer van Overmars heeft andere club gevonden

Domper voor Antwerp: droomtransfer van Overmars heeft andere club gevonden

12:00
4
Ex-ploegmaat Youri Tielemans geeft opmerkelijk interview: "Ik dacht dat hij dik was"

Ex-ploegmaat Youri Tielemans geeft opmerkelijk interview: "Ik dacht dat hij dik was"

11:30
1
Anderlecht klopt aan bij verdediger met Real Madrid-verleden

Anderlecht klopt aan bij verdediger met Real Madrid-verleden

11:00
Anderlecht-aanwinst Marten Winkler stelt zichzelf voor: "Ik hou van tiki-taka" Interview

Anderlecht-aanwinst Marten Winkler stelt zichzelf voor: "Ik hou van tiki-taka"

10:00
Hoeveel kans maakt Club Brugge in de Champions League? Dit zeggen de modellen

Hoeveel kans maakt Club Brugge in de Champions League? Dit zeggen de modellen

10:30
3
OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)

OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)

10:09
11
🎥 Godts pakt eerste assist in Parijs, maar krijgt nog werkpunten voorgeschoteld

🎥 Godts pakt eerste assist in Parijs, maar krijgt nog werkpunten voorgeschoteld

09:30
OFFICIEEL: Thomas Kaminski heeft een nieuwe club

OFFICIEEL: Thomas Kaminski heeft een nieuwe club

09:17
OFFICIEEL: Gent heeft serieuze offensieve versterking beet, Rik De Mil heel tevreden

OFFICIEEL: Gent heeft serieuze offensieve versterking beet, Rik De Mil heel tevreden

08:56
9
Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn

Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn

08:30
4
Rode Duivels krijgen concurrentie voor Jesse Bisiwu, die daar ook al iets over te zeggen heeft

Rode Duivels krijgen concurrentie voor Jesse Bisiwu, die daar ook al iets over te zeggen heeft

08:00
Moussa N'Diaye staat op vertrekken: Anderlecht moet weer transfermarkt op

Moussa N'Diaye staat op vertrekken: Anderlecht moet weer transfermarkt op

07:09
4
De exacte reden waarom de transfer van Joel Ordonez naar Crystal Palace alsnog is afgesprongen

De exacte reden waarom de transfer van Joel Ordonez naar Crystal Palace alsnog is afgesprongen

07:31
5
🎥 Geheim van Peter Vandenbempt onthuld: zo voorkomt hij gênante blunders op de radio De derde helft

🎥 Geheim van Peter Vandenbempt onthuld: zo voorkomt hij gênante blunders op de radio

07:00
3
Genk-fans fluiten eigen aanvaller massaal uit: ploegmaats reageren

Genk-fans fluiten eigen aanvaller massaal uit: ploegmaats reageren

23:48
10
Verliest Antwerp alweer een sterkhouder? Seizoenssensatie kan opvallende transfer maken

Verliest Antwerp alweer een sterkhouder? Seizoenssensatie kan opvallende transfer maken

23:00
13
Transfer op til: nam geëmotioneerde El Ouahdi afscheid van Genk-supporters?

Transfer op til: nam geëmotioneerde El Ouahdi afscheid van Genk-supporters?

23:05
5
Genk maakt indruk en zorgt voor doelpuntenfestival tegen Beveren

Genk maakt indruk en zorgt voor doelpuntenfestival tegen Beveren

22:36
Leko duidelijk over CL-loting en beladen clash met Gent: "Of ik nog contact heb gehad met Sam Baro?"

Leko duidelijk over CL-loting en beladen clash met Gent: "Of ik nog contact heb gehad met Sam Baro?"

22:30
17
Van de Perre kijkt uit naar Brusselse derby en ziet groot voordeel voor Union: "Die twee weken waren handig"

Van de Perre kijkt uit naar Brusselse derby en ziet groot voordeel voor Union: "Die twee weken waren handig"

22:00
OHL haalt ex-verdediger van Standard terug naar België: meteen pikante confrontatie op het programma

OHL haalt ex-verdediger van Standard terug naar België: meteen pikante confrontatie op het programma

21:30
Na rustweek trekt Timmy Simons aan de alarmbel bij OHL: "Ze móéten het leren, want anders..."

Na rustweek trekt Timmy Simons aan de alarmbel bij OHL: "Ze móéten het leren, want anders..."

21:00
1
Franky Van der Elst voorspelt opvallend CL-parcours voor Club Brugge: "Dat is volgens mij haalbaar"

Franky Van der Elst voorspelt opvallend CL-parcours voor Club Brugge: "Dat is volgens mij haalbaar"

20:30
5
🎥 Wat een klasse van Courtois: Belgische doelman bezorgt jonge fan kippenvelmoment

🎥 Wat een klasse van Courtois: Belgische doelman bezorgt jonge fan kippenvelmoment

20:00
3
Is Bryan Heynen een echte kapitein? Middenvelder dient critici van antwoord en klopt stevig op tafel

Is Bryan Heynen een echte kapitein? Middenvelder dient critici van antwoord en klopt stevig op tafel

19:40
Union slaat dubbelslag: ook sterkhouder blijft langer aan boord bij bekerwinnaar

Union slaat dubbelslag: ook sterkhouder blijft langer aan boord bij bekerwinnaar

19:20
1
Union SG komt met goed nieuws voor de fans: contract tot 2029

Union SG komt met goed nieuws voor de fans: contract tot 2029

19:00
Anderlecht wil nog eens toeslaan op de mercato: nieuw bod op Wolverhampton-middenvelder

Anderlecht wil nog eens toeslaan op de mercato: nieuw bod op Wolverhampton-middenvelder

18:30
"Onvoorstelbaar hoe het soms loopt": Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren over EL-loting

"Onvoorstelbaar hoe het soms loopt": Anderlecht-voorzitter Michael Verschueren over EL-loting

17:30
Michel-Ange Balikwisha maakt opvallende comeback naar JPL

Michel-Ange Balikwisha maakt opvallende comeback naar JPL

18:00
25

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (T)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 1-2 Bialystok Bialystok
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-0 CS U Craiova CS U Craiova
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 1-0 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 3-0 Mjällby AIF Mjällby AIF
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 4-2 STVV STVV
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 5-1* Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 2-1* Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
CSKA Sofia CSKA Sofia 0-2 OFI Kreta OFI Kreta
Aarhus GF Aarhus GF 1-3 SL Benfica SL Benfica
FC Thun FC Thun 2-2 Lech Poznan Lech Poznan
Ferencváros Ferencváros 4-0 Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht Anderlecht 3-0 Kairat Almaty Kairat Almaty

Nieuwste reacties

MSXIII MSXIII over Domper voor Antwerp: droomtransfer van Overmars heeft andere club gevonden Joske89 Joske89 over 'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond' De Groene Ridder. De Groene Ridder. over 'KRC Genk pakt uit: sterkhouder Cercle Brugge op komst' André Coenen André Coenen over Franky Van der Elst voorspelt opvallend CL-parcours voor Club Brugge: "Dat is volgens mij haalbaar" George McFly George McFly over La Louvière - KV Mechelen: - cartman_96 cartman_96 over Genk-fans fluiten eigen aanvaller massaal uit: ploegmaats reageren Goro Goro over Hoeveel kans maakt Club Brugge in de Champions League? Dit zeggen de modellen Canard-i Canard-i over Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn cartman_96 cartman_96 over Verliest Antwerp alweer een sterkhouder? Seizoenssensatie kan opvallende transfer maken cartman_96 cartman_96 over Leko duidelijk over CL-loting en beladen clash met Gent: "Of ik nog contact heb gehad met Sam Baro?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved