Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak
Foto: © photonews
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Arthur Vermeeren staat opnieuw voor een belangrijke keuze in zijn nog prille carrière. De 21-jarige middenvelder heeft geen toekomst meer bij RB Leipzig en moet in de laatste dagen van de mercato opnieuw op zoek naar een club. PSV toont interesse om hem te huren, terwijl ook Galatasaray naar zijn situatie informeerde. Alleen staat Vermeeren zelf niet bepaald te springen voor een avontuur in Turkije.

Het begint stilaan een terugkerend verhaal te worden voor Vermeeren. Sinds zijn vertrek bij Antwerp heeft de Belgische middenvelder er maar niet in kunnen slagen om ergens langdurig zekerheid te vinden. Leipzig betaalde in januari 2024 nog een aanzienlijk bedrag om hem bij Atlético Madrid weg te halen, maar ook in Duitsland groeide hij niet uit tot een vaste waarde.

Bij Atlético Madrid belandde Vermeeren na zijn sterke periode bij Antwerp op een zijspoor. De Spanjaarden hadden aanvankelijk grote plannen met de Belgische jeugdinternational, maar onder Diego Simeone kreeg hij onvoldoende speelminuten. Na amper enkele maanden volgde een nieuwe transfer: Leipzig bood hem een nieuwe omgeving en vooral perspectief op speelgelegenheid.

Gaat Leipzig nog shoppen in de JPL?

Ook dat draaide anders uit dan gehoopt.

Vermeeren kon zich in Leipzig nooit helemaal vast in de ploeg spelen. Trainer Martin Demichelis rekent voor het nieuwe seizoen onvoldoende op de middenvelder en bovendien weegt zijn salaris steeds zwaarder op het loonbudget. Leipzig staat daarom open voor een vertrek, bij voorkeur via een constructie waarbij Vermeeren elders opnieuw speelminuten kan verzamelen. Pittig detail: Leipzig heeft in geval van vertrek van Vermeeren een speler uit de Jupiler Pro League op het verlanglijstje staan.

PSV concreet, Galatasaray op de achtergrond

PSV lijkt momenteel de meest interessante optie. De Eindhovenaren zouden Vermeeren graag huren en hem de kans geven om opnieuw een belangrijke rol op het middenveld te spelen. Voor de Belg kan dat aantrekkelijk zijn: niet alleen omdat hij in Nederland opnieuw veel wedstrijden kan spelen, maar vooral omdat hij nood heeft aan iets wat hij de voorbije jaren nauwelijks heeft gekend: stabiliteit.

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Ook Galatasaray heeft belangstelling getoond. De Turkse topclub is op zoek naar versterking op het middenveld en ziet in Vermeeren een interessante speler. Alleen is een overstap naar Istanbul voorlopig niet de optie waar de middenvelder zelf enthousiast van wordt. Zijn voorkeur gaat uit naar een omgeving waarin hij sportief duidelijkheid krijgt en opnieuw een vaste rol kan opbouwen.

Dat maakt PSV voorlopig een logischer scenario.

Voor Vermeeren staat er dan ook meer op het spel dan alleen de keuze van zijn volgende club. Sinds hij Antwerp verliet, kwam hij achtereenvolgens terecht bij Atlético Madrid en RB Leipzig. Een overstap naar PSV zou betekenen dat de Eindhovenaren alweer zijn vierde club worden sinds zijn vertrek uit België, terwijl hij amper 21 jaar oud is.

Precies daar ligt het probleem. Vermeeren heeft nog altijd het talent waarmee hij bij Antwerp uitgroeide tot één van de grootste Belgische middenveldtalenten, maar zijn ontwikkeling is de voorbije twee jaar vooral gekenmerkt door wisselende omgevingen en beperkte zekerheid.

De komende dagen moeten daarom duidelijkheid brengen. Leipzig wil van hem af, PSV wil hem tijdelijk binnenhalen en Galatasaray houdt de situatie in de gaten. Vermeeren zelf lijkt vooral te hopen dat zijn volgende stap eindelijk geen tussenstation wordt, maar de plek waar hij opnieuw kan voetballen, groeien en zich bewijzen.

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