Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Barcelona schrikt: ex-Club Brugge-youngster Jesse Bisiwu op brancard afgevoerd
Foto: © photonews
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Jesse Bisiwu heeft zijn eerste weken bij FC Barcelona op een bijzonder ongelukkige manier zien ontsporen. De Belgische aanvaller moest woensdagavond tijdens de finale van de Copa Catalunya tussen Barça Atlètic en Sabadell al na enkele minuten geblesseerd naar de kant. Bisiwu kon niet meer op eigen kracht van het veld en werd op een brancard afgevoerd.

Meteen veel pijn aan de enkel

Barcelona stond met 0-1 voor toen Bisiwu na een panna een trap kreeg op zijn linkerenkel van Sabadell-verdediger Gonzalo Ávila, beter bekend als 'Pipa'. De reactie van de Belg was onmiddellijk duidelijk: hij ging neer en maakte meteen kenbaar dat hij verzorging nodig had.

De pijn verdween echter niet. Bisiwu probeerde nog even verder te gaan, maar bleek niet in staat om de wedstrijd voort te zetten. Langs de zijlijn werd om een wissel gevraagd en coach Juliano Belletti stuurde Shane Kluivert het veld op.

Wat daarna volgde, zag er bijzonder onaangenaam uit. Bisiwu moest op een brancard van het veld worden gedragen en kon zijn linkervoet niet belasten. De aanvaller bedekte daarbij zijn gezicht met zijn handen.

In de tweede helft verscheen hij op de bank met krukken en een stevige brace rond zijn linkerenkel. Dat was uiteraard geen goed teken, al is Barcelona voorlopig niet van oordeel dat er sprake is van een zware blessure. De medische onderzoeken moeten de komende uren duidelijkheid brengen over de precieze ernst.

Bijna 10 miljoen euro voor speler zonder A-debuut

De blessure is extra zuur voor Bisiwu omdat hij pas deze zomer de grote stap naar Barcelona zette. De Catalaanse topclub betaalde volgens de gemaakte afspraken bijna 10 miljoen euro aan Club Brugge voor de jonge Belg.

Opvallend daarbij is dat Bisiwu op het moment van zijn transfer nog geen enkele officiële wedstrijd voor de A-ploeg van Club Brugge had gespeeld. Barcelona geloofde desondanks sterk in zijn ontwikkeling en haalde hem naar Catalonië als een investering voor de toekomst.

Tijdens de voorbereiding liet Bisiwu meteen zien waarom Barça bereid was zo diep in de buidel te tasten. Tegen FC Basel was hij goed voor twee doelpunten in een wedstrijd die Barcelona met 5-2 won.

Visumproblemen hielden hem nog weg van eerste ploeg

Een officiële première voor het eerste elftal kwam er voorlopig nog niet. Bisiwu maakte wel deel uit van de voorbereiding en kreeg binnen de club een plaats met rugnummer 27, maar visumproblemen verhinderden tot dusver dat hij minuten kon maken bij de hoofdmacht.

De bedoeling is dat de Belg voornamelijk voor Barça Atlètic uitkomt en daar ervaring opdoet. Het reserveteam komt uit in de Segunda Federación en begint zondag aan de competitie tegen Náxara in het Estadi Johan Cruyff.

Daar zal Barcelona nu eerst moeten afwachten hoe ernstig de enkelblessure van zijn dure Belgische investering is. Voor Bisiwu zelf komt de blessure alvast op een bijzonder ongelukkig moment: net nu hij zich in Spanje begint te installeren en zijn eerste officiële minuten voor Barcelona wil maken.

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