Onthuld: dit is het zeer opvallende bedrag dat Anderlecht betaalt voor Koutsoupias

Anderlecht heeft meer duidelijkheid gekregen over de transfer van Ilías Koutsoupias. De 25-jarige Griek tekende een contract voor vier seizoenen bij paars-wit, maar zal voorlopig niet in actie kunnen komen in de Europa League.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri staat Koutsoupias namelijk niet op de Europese spelerslijst die Anderlecht voor de groepsfase heeft ingediend. Daardoor moet de middenvelder de komende Europese wedstrijden noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan.

Geen Europa League voor Koutsoupias

Dat betekent niet noodzakelijk dat zijn Europese seizoen volledig voorbij is. Als Anderlecht zich weet te plaatsen voor een volgende fase, kan de club zijn spelerslijst later nog aanpassen. In dat geval zou Koutsoupias alsnog toegevoegd kunnen worden en Europees speelgerechtigd worden.

Voorlopig zal hij zich dus volledig moeten richten op de Belgische competitie en de andere nationale wedstrijden. Koutsoupias was donderdag al aanwezig in het Lotto Park en zag er Anderlecht tegen KV Kortrijk aan het werk.

Transferprijs ligt opvallend laag

Intussen is ook meer duidelijk geworden over het financiële plaatje van de deal. Anderlecht betaalt volgens Tavolieri 600.000 euro voor de Griekse middenvelder. Dat is opvallend minder dan zijn geschatte marktwaarde van drie miljoen euro volgens Transfermarkt.

Lees ook... OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor›

Koutsoupias komt over van Frosinone en heeft al heel wat ervaring in het Italiaanse voetbal. Eerder speelde hij ook voor onder meer Ternana, Benevento en Bari. Paars-wit haalt zo voor een relatief beperkte transfersom extra ervaring naar het middenveld, al zal die versterking voorlopig enkel op het Belgische toneel beschikbaar zijn.