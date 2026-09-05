El Ouahdi doet na vertrek boekje open over het grote vooroordeel over KRC Genk

Zakaria El Ouahdi heeft na drie seizoenen KRC Genk eindelijk zijn langverwachte transfer beet. De vleugelverdediger trok voor 12 miljoen euro naar Hamburger SV en spreekt opvallend open over zijn vertrek én de reputatie van Genk.

Van geruchten naar Bundesliga

El Ouahdi is inmiddels volop begonnen aan zijn nieuwe avontuur in Duitsland. Hamburger SV legde hem voor vijf jaar vast en maakte hem met een transfersom die kan oplopen tot 12 miljoen euro tot de duurste aankoop van de club in tien jaar.

De Antwerpenaar werd meteen warm ontvangen door de supporters. Zelf kan hij nauwelijks geloven hoe snel alles is gegaan. “Veel supporters hebben me via Instagram gestuurd dat ze zo blij waren dat ik er was”, vertelt El Ouahdi aan Het Laatste Nieuws.

Zijn rugnummer 7 zorgt intussen voor een klein detail met een knipoog. El Ouahdi had liever met 77 gespeeld, maar hoge rugnummers zijn in de Bundesliga niet toegestaan.

Jarenlang wachten op die ene transfer

Bij Genk leek een transfer telkens dichterbij te komen, maar drie jaar lang bleef het uiteindelijk bij belangstelling. Benfica, Wolfsburg, Rennes, Milan en Napoli werden allemaal genoemd als mogelijke bestemmingen.

Dat zorgde soms voor twijfel. “Als dan de deadline nadert, begin je voor jezelf weer te twijfelen en denk je: weer minder kans. Ik ben blij dat het nu gelukt is.”



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Ook vorig jaar liep een mogelijke overstap mis. El Ouahdi kampte toen met leukemie, maar is inmiddels opnieuw gezond. Nu ligt zijn toekomst definitief in Hamburg.

Hij spreekt Genk niet tegen de schenen

Opvallend is vooral wat El Ouahdi zegt over een hardnekkig vooroordeel rond Genk. Er wordt regelmatig beweerd dat spelers maar moeilijk weg raken uit de Limburgse club. De nieuwe HSV-speler herkent zich daar helemaal niet in.

“Er wordt vaak gezegd dat het moeilijk is om daar weg te geraken. Dat heb ik niet zo ervaren”, zegt hij. Volgens El Ouahdi verliep zijn vertrek uiteindelijk bijzonder correct. “We hebben het als gentlemen opgelost. Ze zijn hun beloftes nagekomen.”

Veel dankbaarheid voor Genk

Ondanks zijn nieuwe avontuur klinkt er geen spoor van rancune. Integendeel: El Ouahdi kijkt met veel warmte terug op zijn drie jaren in Genk.

“Ik heb er drie heel leuke jaren gehad. Het doet ook een beetje pijn om de club te verlaten”, vertelt hij. Vooral zijn band met de supporters blijft hem bij. Hij wil dan ook zeker terugkeren om afscheid te nemen.

Voor Dimitri de Condé en Peter Croonen heeft El Ouahdi tot slot alleen maar lof. “Daarvoor verdienen Dimitri de Condé en Peter Croonen al mijn respect.” Zondag wacht zijn eerste grote moment in Hamburg: zijn debuut voor een stadion met liefst 57.000 toeschouwers.