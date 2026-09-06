🎥 Ongezien: Vincent Janssen meteen in de geschiedenisboeken in de MLS

Vincent Janssen heeft zich bij zijn eerste basisplaats bij Portland Timbers meteen onvergetelijk gemaakt. De voormalige spits van Antwerp scoorde in de nacht van zaterdag op zondag drie keer tegen Minnesota United FC en loodste zijn ploeg zo naar een spectaculaire 5-4-zege.

De 32-jarige Nederlander verliet Antwerp deze zomer na een bijzonder sterke periode op de Bosuil. In 173 wedstrijden voor de Great Old was Janssen goed voor 64 doelpunten. In Portland moest hij aanvankelijk geduld oefenen: in zijn eerste vier wedstrijden viel hij telkens in, zonder te scoren.

Eerste basisplaats, meteen drie goals

Tegen Minnesota United kreeg Janssen voor het eerst een plaats in de basiself. De Nederlandse aanvaller greep die kans met beide handen. Hij maakte zijn eerste drie doelpunten in de Major League Soccer en werd zo dé man van de wedstrijd.

Portland trok uiteindelijk met 5-4 aan het langste eind in een duel dat alle kanten opging. Voor Janssen was het niet alleen zijn eerste treffer in Amerikaanse dienst, maar meteen ook een hattrick.

Janssen schrijft clubgeschiedenis bij Portland

Met zijn drie goals zette de ex-Antwerp-spits zich ook in de geschiedenisboeken van Portland Timbers. Nooit eerder maakte een speler van de club drie doelpunten in één MLS-wedstrijd.

"Ik hoop dat het in de toekomst vaker gebeurt", reageerde Janssen achteraf met een glimlach. Portland Timbers staat momenteel achtste in de Western Conference van de MLS. Minnesota United FC volgt op de elfde plaats.



